Плата за провокацию: на Украине началось следствие против Порошенко по обвинению в госизмене

Государственное бюро расследований Украины начало следственные мероприятия в отношении экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене и попытке захвата власти. Поводом послужил ноябрьский инцидент в Керченском проливе, когда группа кораблей Военно-морских сил Украины попыталась в нарушение существующих норм перейти из Чёрного моря в Азовское. Заявление в ГБР направил экс-замглавы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. Он обвинил Порошенко и его окружение в намеренной провокации с целью введения военного положения и отмены президентских выборов. Эксперты отмечают, что есть все основания для привлечения Порошенко к ответственности, однако сомневаются в том, что дело будет доведено до конца.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены первых лиц государства, включая экс-президента Петра Порошенко. Об этом во вторник, 21 мая, сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко.

«Следователи центрального аппарата ГБР 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)», — говорится в пресс-релизе.

Досудебное расследование начато в связи с ноябрьскими событиями 2018 года в районе Керченского пролива, когда корабельная группа Военно-морских сил ВСУ попыталась осуществить переход из Чёрного моря в Азовское, проигнорировав установленную процедуру и нарушив госграницы РФ.

Заявление в ГБР накануне направил экс-замглавы администрации Виктора Януковича, бывший замглавы комитета Верховной рады по вопросам правосудия юрист Андрей Портнов. Он приехал на Украину 19 мая — в феврале 2014 года, после госпереворота, он покинул страну и на протяжении пяти лет не возвращался туда.

Сразу по возвращении Портнов в интервью порталу «СТРАНА.ua» заявил, что возглавит большую юридическую команду, которая в первый же день после инаугурации Владимира Зеленского начнёт подачу заявлений о преступлениях «ОПГ Порошенко».

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«Если новая власть захочет проявлять активность, мы будем рядом. Если нет, мы будем осуществлять публичное давление, документировать, оформлять всё процессуально, обжаловать бездеятельность правоохранительных органов. И всё это осуществлять до тех пор, пока общественное и информационное давление не станет настолько сильным, что правоохранительным органам ничего не останется, кроме как начать активные следственные и процессуальные действия», — рассказал юрист.

При этом он выразил уверенность в том, что первые же ходатайства в суд по избранию меры пресечения экс-президенту Украины будут удовлетворены. Кроме того, Портнов говорил о необходимости ведения работы по аресту активов Порошенко и его команды.

После подачи вышеозначенного заявления в ГБР Портнов опубликовал его копию, из текста которой следует, что Пётр Порошенко мог совершить госизмену и покуситься на конституционный строй, попытавшись ввести военное положение. Для этого он сознательно направил три корабля ВМС Украины с 24 моряками на борту в Керченский пролив, таким образом спровоцировав силовое разрешение этой ситуации.

«По имеющейся информации, вышеуказанные события стали следствием спланированных и противоправных действий лица, которое в тот момент занимало должность президента Украины и было Верховным главнокомандующим ВСУ», — говорится в заявлении.

«Так, П.А. Порошенко, действуя умышленно, в составе организованной группы лиц, владея всей полнотой информации о напряжённой ситуации в Керченском проливе и сознавая высокую вероятность агрессивных действий ВС РФ, полностью понимая риски своих действий в виде угрозы жизни, здоровью и свободе украинских военнослужащих, повреждения и утраты военной техники и оружия, приказал (или согласовал приказ) совершить переход корабельной группы ВМС ВС Украины из Чёрного моря в Азовское море через Керченский пролив, который находился под полным контролем значительно и очевидно превосходящих сил ВМФ РФ», — отмечается в документе.

Юрист полагает, что эти действия экс-президента были направлены на умышленное провоцирование «агрессивных и прогнозированных действий российских военных» на фоне напряжённой ситуации в Азово-Черноморском регионе.

Отмечается, что, по замыслу возглавляемой Порошенко группы лиц, инцидент должен был привести к резонансным последствиям и введению военного положения. Это в конечном счёте должно было «обеспечить отмену и перенос на неопределённое время выборов президента Украины». В итоге этот план провалился, что не снимает вины за произошедшее с самого Порошенко, членов СНБО и ряда высокопоставленных военных.

«Допросить по поводу приведённых в этом заявлении обстоятельств П.А. Порошенко, членов СНБО Украины, начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ, командующего ВМС ВСУ и других лиц, которые могли быть причастны к соответствующим событиям», — говорится в заявлении Портнова.

«Попугать Петра Алексеевича сам бог велел»

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, изначально было понятно, что провокация в Керченском проливе — политическая акция, направленная на дестабилизацию взаимоотношений с Россией

«Эта акция не соответствовала никаким нормам действующего законодательства ни на Украине, ни в международном праве. Так что основания для привлечения Порошенко к ответственности есть», — считает Морозов.

Собеседник RT отметил, что украинские правоохранительные органы не решались дать ход обвинениям, пока экс-президент был у власти, однако сейчас есть все основания полагать, что расследование инцидента всё же будет проведено.

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«Сейчас они, видимо, получили отмашку, что возможность уголовного преследования есть. Будем надеяться, что дело доведут до конца — и на Украине дадут действиям экс-президента соответствующую правовую оценку», — добавил депутат.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко усомнился в перспективах расследования. Он пояснил, что речь идёт не о возбуждении уголовного дела, а о начале оперативного расследования — сейчас в течение десяти дней ответственный работник ГБР должен принять решение о наличии состава преступления, после чего будет или не будет возбуждено уголовное дело.

«Будет ли здесь уголовное дело, сказать трудно. На сегодняшний момент Порошенко слишком много пугают. Если посмотреть на его действия и действия его сторонников, видно, что он уже начал договариваться с Зеленским. Это очень сильно заметно по всем ремаркам и заявлениям. Тем более то, что начинает говорить Зеленский уже будучи президентом — про США, про ЕС, про новые санкции против России, —свидетельствует о том, что особой разницы не будет», — полагает эксперт.

«Так что попугать Петра Алексеевича сам бог велел, а посадить, я думаю, пока невыгодно Зеленскому. Тем более это довольно хлопотно. Поделиться бизнесом — это другое дело», — добавил Охрименко.

Собеседник RT также назвал хорошим сигналом возвращение на Украину Андрея Портнова, не исключив, что в страну начнут возвращаться и другие люди, покинувшие её после «майдана». При этом эксперт усомнился в том, что Портнов займёт государственную должность, предположив, что юрист может стать советником Зеленского.

«Он действительно очень сильный юрист, очень опытный. И если они найдут общий язык и общее восприятие, то это было бы очень хорошо. Потому что, к примеру, если мы говорим о реальной судебной реформе, о реальной борьбе с коррупцией, здесь Портнов мог бы очень сильно помочь. Потому что действующий Уголовно-процессуальный кодекс Украины — это действительно его заслуга, он значительно его улучшил, хоть об этом и не принято говорить. Посмотрим. На сегодняшний момент слишком многое неясно, нет чёткости», — подытожил Охрименко.