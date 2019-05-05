«Планомерное и системное преследование»: как группа специалистов будет добиваться привлечения к суду Петра Порошенко

У Петра Порошенко немало противников, которые постараются привлечь его к уголовной ответственности, отмечает собеседник RT в Верховной раде. Ранее о том, что на Украине и за рубежом будет создана группа специалистов для расследования возможных преступлений Порошенко и его окружения, уже заявляла заместитель главного редактора издания «СТРАНА.uа» Светлана Крюкова. Однако другие источники RT в парламенте Украины считают, что добиться ареста уходящего главы государства будет сложно, поскольку явных доказательств против него нет, а новая украинская власть может не решиться начать преследование, опасаясь через несколько лет повторить его судьбу. В расследовании против президента не заинтересованы и союзники Украины на Западе, уверены парламентарии.

На Украине и за рубежом создана специальная группа, которая займётся расследованием возможных преступлений Петра Порошенко и его окружения. Об этом рассказала в эфире украинского телеканала NewsOne заместитель главного редактора издания «СТРАНА.ua» Светлана Крюкова.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока ещё действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды и правоохранителей в дальнейшем посадить президента (Порошенко. — RT) и его ближайшее окружение», — подчёркивает журналистка. По её словам, эти специалисты «понимают, как работает украинская система правосудия», а также мало заботятся о своей репутации в силу своей непубличности.

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Крюкова отмечает, что у избранного президента Владимира Зеленского нет «сильных мотивов» преследовать своего предшественника, поскольку актёр «не был обижен властями». Однако есть те, кто хотел бы привлечь Порошенко к ответственности за якобы совершённые им преступления.

У Порошенко немало противников, которые хотели бы ему отомстить, рассказал в беседе с RT источник в партии «Народный фронт».

«Действительно, за пределами страны есть группа, которая критикует работу Порошенко. Многие из них, например бизнесмен Александр Онищенко, считают себя личными врагами президента Украины. Они финансируют различные исследования, которые свидетельствуют о коррупции в окружении президента», — пояснил собеседник.

Онищенко покинул Украину в 2016 году — после того как между ним и Порошенко разгорелся конфликт. Предпринимателю было предъявлено обвинение в хищении порядка €100 млн при заключении контрактов на поставки газа. Бизнесмен, в свою очередь, обвинил власти в попытке отнять у него бизнес.

Старые счёты

Напомним, Порошенко проиграл второй тур выборов президента Украины шоумену Зеленскому и в ближайшее время должен будет сложить свои полномочия. Инаугурация Зеленского может состояться 19 мая — такую дату предложил сам избранный лидер.

Вопрос о будущем проигравшего гонку соперника Зеленский прокомментировал ещё 21 апреля. По словам политика, он готов обратиться к общественности с вопросом, хочет ли она видеть Порошенко на какой-либо государственной должности. Однако, по мнению Зеленского, лучше действовать «новыми силами».

Заседание Верховной рады Украины

РИА Новости

Сам Порошенко планирует заняться развитием собственной политической партии «Блок Петра Порошенко (БПП) «Солидарность» и не намерен покидать политическое поле. Об этом ранее рассказал глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов. Эта партия намерена принять участие в предстоящих в октябре парламентских выборах, сделав выводы из президентской кампании.

Тем не менее планы президента могут расстроить многочисленные противники, которые появились у него за годы управления страной, отмечают эксперты.

Первые тревожные для Порошенко сигналы начали поступать ещё до второго тура выборов, когда рейтинг Зеленского, согласно опросам, почти вдвое превышал показатели главы государства.

Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В начале апреля глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку вопреки указу президента. Через неделю на свободу вышла нардеп и давний противник Порошенко Надежда Савченко — суд просто не стал продлевать решение о её аресте на время следствия. Но самым опасным сигналом для Порошенко стало решение Окружного административного суда Киева о признании национализации «ПриватБанка» незаконной.

Напомним, решение о национализации крупнейшего банка Украины, основанного олигархом Игорем Коломойским, было принято правительством в конце 2016 года. Кабмин объяснил тогда свои планы необходимостью сохранить стабильность финансовой системы страны — якобы появились признаки возможного банкротства «ПриватБанка», которое могло обрушить украинский финансовый сектор. Со своей стороны, бывшие владельцы банка утверждают, что власти сначала сами создали трудности банку, а потом просто воспользовались ситуацией.

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Так или иначе, но Коломойский лишился одного из своих крупнейших активов и был вынужден покинуть страну. «ПриватБанк» — не единственная потеря, которую понёс олигарх за годы президентства Порошенко. В 2015 году Коломойский также лишился контроля над компанией «Укрнафта».

Решение суда о признании национализации «ПриватБанка» незаконной возмутило Порошенко настолько, что он обратился в СБУ и Генпрокуратуру с требованием изучить возможность возбуждения уголовных дел против судей.

Впрочем, судебная система быстро дала президенту отпор: 23 апреля коллегия Окружного административного суда Киева заявила о необходимости инициировать процедуру импичмента и возбудить в отношении Порошенко и других представителей уходящего руководства страны уголовные дела. Судьи направили своё обращение в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру Украины и Государственное бюро расследований, обвинив президента в угрозах суду и посягательстве на независимость правосудия.

«Субъект политической жизни»

Что интересно, сам Коломойский в интервью «Экономической правде» раскритиковал идею преследования главы государства после выборов.

«В любом случае, он (Порошенко. — RT) — субъект политической жизни, и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым», — заявил олигарх.

Эксперты не склонны доверять словам Коломойского, отметил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его мнению, заявление бизнесмена ещё ничего не значит.

«Коломойский заявил, что не считает месть правильной, но не сказал, что сам не будет мстить. Можно спокойно считать какой-то шаг неправильным, но совершить его. Этот олигарх так всегда и поступает», — пояснил эксперт в интервью RT.

Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов

© aportnov.com

Однако Коломойский далеко не единственный противник Порошенко. На Украину планирует вернуться бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Он был вынужден покинуть страну в 2014 году, спасаясь от уголовного преследования. Политика обвиняли в присвоении имущества, но впоследствии эти обвинения были сняты.

Портнов пообещал инициировать расследование деятельности Порошенко и его команды в предыдущие годы даже в том случае, если новая власть не захочет ему помогать.

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«Мы выстроим работу так, что у них не будет выбора. Порошенко, Парубий, Пашинский, Гройсман, высшие чины Генеральной прокуратуры, лидеры БПП, НФ, их функционеры, в зависимости от попадания под руку, — каждый из них совершил сотни преступлений, а Порошенко — и несколько сотен», — заявил политик в интервью изданию «СТРАНА.ua».

По мнению Ищенко, Портнов и его окружение обладают достаточными ресурсами, чтобы реализовать свою угрозу.

«Он уже до этого успел выиграть у Киева несколько судов, так что вполне способен бороться с Порошенко», — пояснил эксперт.

В свою очередь, собеседник в Блоке Петра Порошенко отметил в беседе с RT, что привлечь главу государства к ответственности будет сложно, поскольку явных доказательств того, что он одобрял коррупционные действия или принимал в них участие, нет.

«Но проблемы могут быть у окружения президента. Например, у главы Национального банка Украины Валерии Гонтарёвой, которая является врагом номер один Коломойского», — отметил источник.

Олигархические войны

Впрочем, в Раде уверены в том, что новая власть не станет инициировать уголовное преследование своих предшественников. Такой точки зрения придерживается источник RT в партии «Самопомощь».

«Никто не рискнёт привлечь Порошенко к ответственности, поскольку потом к такой же ответственности может быть привлечён и сам Зеленский, если ситуация изменится. Зачем создавать себе проблемы? Ни один президент на самом деле не заинтересован в борьбе с коррупцией», — заявил собеседник.

Расследование против Порошенко невыгодно и западным партнёрам Украины, считает представитель партии «Батькивщина».

«Как потом объяснить своим избирателям, что они пять лет давали деньги коррупционному руководству Украины, которое сидит за решёткой? Масса вопросов может возникнуть к руководству Евросоюза и США. Поэтому западные партнёры не заинтересованы в каких-либо расследованиях. В них заинтересованы только уехавшие с Украины оппозиционеры, такие как главред издания «СТРАНА.uа» Игорь Гужва или Портнов», — подчеркнул источник в беседе с RT.

При этом самого Порошенко рано списывать со счетов — он вполне способен дать отпор своим недоброжелателям, уверены аналитики. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил в беседе с RT, что после ухода президента в украинской политической, законодательной и правоохранительной системах останутся его люди.

«Порошенко контролирует часть медиаресурсов и финансов. Он хорошо защищён, поэтому преследователям будет трудно до него добраться. Однако Порошенко может потерять в борьбе с оппонентами часть активов. Каждая новая олигархическая война на Украине приводит к ослаблению национальной экономики, усилению её зависимости от внешних игроков и обеднению населения», — подытожил эксперт.