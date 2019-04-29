Немецкий депутат призвал привлечь Порошенко к международному трибуналу
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«Для созыва трибунала необходимо собрать прямые доказательства военных преступлений Порошенко — чем, собственно, уже долгое время занимаются органы юстиции ЛНР и ДНР», — заявил парламентарий.
По его словам, прямых доказательств преступлений Порошенко в Донбассе достаточно.
Как отмечает Линдеманн, отчёты ОБСЕ подтверждают, что 90% снарядов было направлено с территории Украины.
«Эти факты... являются чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса», — подчеркнул немецкий политик.
По мнению Линдеманна, при отказе Порошенко предстать перед судом необходимо будет ввести санкции против него и его окружения.
Линдеманн также выразил надежду, что после инаугурации нового президента Владимира Зеленского мировое сообщество уделит большее внимание расследованию военных преступлений в Донбассе за предыдущие пять лет.
Ранее в штабе Зеленского заявили, что мир в Донбассе должен наступить только на условиях Украины.