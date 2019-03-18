Глава федеральной земли ФРГ призвал усилить сотрудничество с Россией
- Reuters
«Нужно сделать отношения более интенсивными, нужно говорить друг с другом... искать точки соприкосновения, по которым следует сотрудничать», — заявил политик в рамках Германо-российского форума в Берлине.
При этом, по его словам, при обсуждении следует затрагивать и спорные вопросы, передаёт ТАСС.
Лашет подчеркнул, что Россия является частью «общеевропейского дома».
Ранее немецкий депутат из партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн призвал отменить западные санкции против России.