Глава федеральной земли ФРГ призвал усилить сотрудничество с Россией

Короткая ссылка
Германии необходимо более активно сотрудничать с Россией в сфере энергетики и антитеррористической безопасности. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
Глава федеральной земли ФРГ призвал усилить сотрудничество с Россией
  • Reuters

«Нужно сделать отношения более интенсивными, нужно говорить друг с другом... искать точки соприкосновения, по которым следует сотрудничать», — заявил политик в рамках Германо-российского форума в Берлине.

При этом, по его словам, при обсуждении следует затрагивать и спорные вопросы, передаёт ТАСС.

Лашет подчеркнул, что Россия является частью «общеевропейского дома».

Ранее немецкий депутат из партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн призвал отменить западные санкции против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить