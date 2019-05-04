СМИ: На Украине создали группу по расследованию против Порошенко

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Заместитель главного редактора издания «СТРАНА.ua» Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne сообщила, что «на Украине и за рубежом» создана группа специалистов для привлечения к ответственности президента страны Петра Порошенко.
СМИ: На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
  • Reuters

Она считает, что у избранного президента Украины Владимира Зеленского «нет сильных мотивов» для уголовного преследования Порошенко и его окружения. По словам Крюковой, Зеленский в годы правления Порошенко «не был обижен властями».

Журналист добавила, что «есть люди, которые действительно пострадали» от Порошенко. 

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока ещё действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды и правоохранителей в дальнейшем посадить президента и его ближайшее окружение», — сообщила она.

В феврале Зеленский пообещал посадить в тюрьму «одного из кандидатов» в президенты Украины.

В апреле Зеленский в ходе дебатов заявил, что он является для Порошенко «не оппонентом, а приговором».

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