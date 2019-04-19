Зеленский назвал себя приговором для Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов с действующим лидером страны Петром Порошенко заявил, что он является для Порошенко «не оппонентом, а приговором».
Зеленский назвал себя приговором для Порошенко
  • Reuters

Зеленский задал вопросы, которые он получил от украинцев. Он спросил Порошенко, почему в стране не могут отменить депутатскую неприкосновенность, почему Украина является одной из беднейших стран при том, что у неё один из самых богатых президентов, а также почему до сих пор не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета.

«Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Я был много раз в АТО, у меня было много съёмок. От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, меня легко найти. Вы снова врёте, господин Порошенко. Я не был в России с начала войны, это ложь опять», — отметил он.

Зеленский прокомментировал заявления о том, что он является «котом в мешке» для украинской политики. По его словам, «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».

В свою очередь, Порошенко заявил, что Зеленский пытался выставить Украину «проституткой в своих шутках».

По словам Порошенко, мировые лидеры и организации признали, что он «сделал больше за пять лет, чем было сделано до этого за четверть века».

Ранее в Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко.

RT ведёт прямую видеотрансляцию дебатов.

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