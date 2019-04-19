Зеленский назвал себя приговором для Порошенко
- Reuters
Зеленский задал вопросы, которые он получил от украинцев. Он спросил Порошенко, почему в стране не могут отменить депутатскую неприкосновенность, почему Украина является одной из беднейших стран при том, что у неё один из самых богатых президентов, а также почему до сих пор не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета.
«Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Я был много раз в АТО, у меня было много съёмок. От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, меня легко найти. Вы снова врёте, господин Порошенко. Я не был в России с начала войны, это ложь опять», — отметил он.
Зеленский прокомментировал заявления о том, что он является «котом в мешке» для украинской политики. По его словам, «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».
В свою очередь, Порошенко заявил, что Зеленский пытался выставить Украину «проституткой в своих шутках».
По словам Порошенко, мировые лидеры и организации признали, что он «сделал больше за пять лет, чем было сделано до этого за четверть века».
Ранее в Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко.