Эксперт прокомментировал заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»

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Независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Эксперт прокомментировал заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По мнению эксперта, Зеленский и его команда неизбежно продолжат политическую линию предшественников.

«Тому есть одна реальная причина — политическое поле Украины отформатировано так, что инакомыслие в нём недопустимо», — пояснил Суздальцев.

Как считает эксперт, судя по тому, что с первых дней после победы на выборах декларируют Зеленский и его советники, им импонирует политика нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Ранее политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление Апаршина.

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