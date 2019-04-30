Эксперт прокомментировал заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»
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По мнению эксперта, Зеленский и его команда неизбежно продолжат политическую линию предшественников.
«Тому есть одна реальная причина — политическое поле Украины отформатировано так, что инакомыслие в нём недопустимо», — пояснил Суздальцев.
Как считает эксперт, судя по тому, что с первых дней после победы на выборах декларируют Зеленский и его советники, им импонирует политика нынешнего главы государства Петра Порошенко.
Ранее политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление Апаршина.