Эксперт оценил заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»

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Полина Полетаева
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Эксперт оценил заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»
  • Reuters

Апаршин добавил, что до вступления Украины в НАТО он намерен повышать уровень боеспособности страны и вкладывать средства в силы специальных операций.

«Заявление производит довольно странное впечатление. Такое ощущение, что там какое-то неопределённое количество людей и каждый делает какие-то заявления в соответствии со своим личным мнением и видением будущего. Как будет на самом деле, из этих заявлений вывод сделать сложно. Дождёмся уже инаугурации, потому что пока всё это напоминает нестройный хор, «политическую какофонию». Насколько эти заявления будут отвечать действиям самого президента, неизвестно… По крайней мере, он мог бы попросить их не торопиться с подобными речами», — сказал Дудчак.

По мнению эксперта, всё, что было сказано после второго тура, «вряд ли отвечает интересам тех 73%, которые проголосовали за Зеленского».

«Похоже, там не собираются думать о мире, а пытаются продолжать боевые действия, судя по таким словам. Вести войну Украина вряд ли в состоянии… Из того, что мы сейчас можем услышать, можно сделать вывод, что каких-либо реальных изменений в политике не будет, а вся борьба с коррупцией, в том же Укроборонпроме к примеру, будет направлена на то, чтобы заменить одних коррупционеров на других», — считает он.

Ранее в штабе Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом.

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