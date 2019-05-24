«Все защищают свои интересы»: в Конституционный суд Украины поступил иск депутатов против роспуска Рады

В Конституционный суд направлен иск группы депутатов Верховной рады, которые требуют оспорить решение Владимира Зеленского о роспуске парламента. Инициативная группа назвала этот шаг главы государства неконституционным. Эксперты считают, что шансов обжаловать решение президента Украины у депутатов мало, однако даже попытка воспротивиться роспуску положительно скажется на рейтинге оппозиции.

Депутаты Верховной рады Украины обжаловали в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

«Группа народных депутатов в количестве 62 человек подали соответствующее представление в Конституционный суд с обжалованием неконституционного указа президента о роспуске Верховной рады», — сказал депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в эфире телеканала «Прямой».

Депутаты просят Конституционный суд рассмотреть жалобу в месячный срок.

Кроме того, Верховный суд Украины сообщил о получении трёх исков, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов.

Напомним, в ходе состоявшейся 20 мая инаугурации президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной рады. На следующий день он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы на 21 июля. Центральная избирательная комиссия Украины отметила, что иски не влияют на процесс подготовки к досрочным выборам.

О предстоящем обжаловании решения о роспуске Рады первым заявил спикер парламента Андрей Парубий. 22 мая он сказал, что Зеленский нарушил Конституцию. Такую же оценку высказали ряд других украинских политиков.

«Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — написал Парубий в Facebook.

РИА Новости

Бывший президент Украины Пётр Порошенко похожим образом оценил действия Зеленского.

«На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда (Зеленского. — RT) с нарушения Конституции. Это точно не может не вызывать беспокойства», — сказал 22 мая Порошенко в эфире канала «Прямой». Позднее в похожем ключе высказался лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

По мнению профессора НИУ ВШЭ политолога Олега Матвейчева, шансы оспорить решение президента в Конституционном суде у депутатов минимальны, но даже в этом случае для парламента есть положительный пиар-эффект.

«Верховная рада имеет определённый пиар-плюс: она демонстрирует — особенно Порошенко и его блок, — что находится в оппозиции и вставляет палки в колёса избранному президенту. То есть эффект на определённый националистический электорат уже произведён», — предположил эксперт.

Он также не исключил, что парламентарии найдут способ затянуть процесс рассмотрения иска в КС.

Матвейчев считает, что количество оппонентов Зеленского будет лишь увеличиваться, поскольку в него изначально «инвестировали» самые разные группы населения.

«Это и русскоязычные, которые за выстраивание отношений с Россией, это и всевозможные тимошенковцы, которые против России, но против Порошенко. Их всех нужно не разочаровать, а это очень трудно», — отметил эксперт.

Кроме того, он выразил предположение, что украинские олигархи всегда работали на ослабление любого главы государства.

«Зеленский здесь не станет исключением. Безусловно, они будут его ослаблять. Он может попытаться обращаться через их головы напрямую к народу, но это будет очень трудно, потому что украинский народ не монолитен, он очень разнообразен, и угодить всем будет очень сложно», — заключил эксперт.

«Зеленский может сильно потерять популярность»

Рада уже отреагировала на первые шаги Зеленского на посту президента. После регламентированной законом встречи с лидерами фракций Зеленский внёс на рассмотрение парламента два законопроекта. Депутаты не стали рассматривать ни один из документов.

В первой инициативе президент предложил снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%, а также перейти от пропорционально-мажоритарной избирательной системы к исключительно пропорциональной. Во втором документе он прописал изменения в процедуре закупок в период избирательной кампании.

Также по теме «Политика для начинающих»: администрация Зеленского опубликует запись закрытых консультаций с главами фракций Рады Администрация президента Украины опубликует стенограмму и видеозапись консультаций Владимира Зеленского с главами фракций Верховной...

После решения депутатов по его законопроектам Зеленский выразил мнение, что таким образом депутаты пытаются продлить свою «политическую жизнь».

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь», — написал Зеленский в Facebook.

Позднее представители администрации президента пообещали опубликовать стенограмму и запись разговора Зеленского с лидерами фракций, чтобы продемонстрировать, кто из членов парламента «резко поменял своё мнение» после достижения договорённости.

Досрочные выборы в Верховную раду могут дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию на Украине, которая переживает не лучшие времена, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Роспуск приведёт к ещё одному удару. Хотя заинтересованность Зеленского и групп влияния, которые пришли к власти вместе с ним, тоже можно понять. С этой Верховной радой каши точно не сваришь», — отметил эксперт в беседе с RT.

Однако Зеленский торопится по той причине, что за оставшиеся полгода действия Рады текущего созыва может многое произойти, предположил Мухин.

«Зеленский может сильно потерять популярность, и в итоге он придёт к следующим выборам изрядно потрёпанным. Здесь никому даже не посочувствуешь, все защищают свой шкурный интерес», — считает эксперт.