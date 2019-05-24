Зеленский отменил кадровые указы Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить указы экс-лидера страны Петра Порошенко о назначении и увольнении двух членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Зеленский отменил кадровые указы Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Отменить указ президента Украины от 4 мая 2019 года №186 «Об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в одном из документов.

Другим решением Зеленский отменил указ Порошенко №187 «О назначении Владимира Горковенко членом» того же ведомства.

21 мая стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Другим указом на данную позицию был назначен Руслан Хомчак.

Также лидер назначил одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины и Андрея Богдана главой своей администрации.

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