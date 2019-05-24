Глава Генштаба ВСУ заявил, что не является «человеком Зеленского»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не является человеком президента страны Владимира Зеленского, уточнив, что «никогда ничьим не был».

«Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак — сын своих родителей. Я никогда ничьим не был... Если кто-то мне скажет, что я человек Зеленского, тоже надо расставить точки над «i», — приводит его слова «Украинская правда».

При этом военный подчеркнул, что есть президент Зеленский, а есть глава Генерального штаба Хомчак.

21 мая стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Другим указом на данную позицию был назначен Руслан Хомчак.