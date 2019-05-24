Глава Генштаба ВСУ заявил, что не является «человеком Зеленского»
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«Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак — сын своих родителей. Я никогда ничьим не был... Если кто-то мне скажет, что я человек Зеленского, тоже надо расставить точки над «i», — приводит его слова «Украинская правда».
При этом военный подчеркнул, что есть президент Зеленский, а есть глава Генерального штаба Хомчак.
21 мая стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
Другим указом на данную позицию был назначен Руслан Хомчак.