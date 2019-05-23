ЦИК Украины назвала дату начала кампании по выборам в Раду

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины рассказали, когда официально начнётся кампания по досрочным выборам в Верховную раду.
ЦИК Украины назвала дату начала кампании по выборам в Раду
  • РИА Новости

Как заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина», кампания стартует 24 мая.

«Избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа президента страны, то есть 24 мая», — сказала она.

Вместе с этим она добавила, что в компетенцию ЦИК не входит оценка конституционности указа о роспуске парламента.

23 мая указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер», в связи с чем признан вступившим в силу.

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала решение Зеленского распустить парламент.

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