В команде Зеленского заявили о несоблюдении Радой договорённостей

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Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент не стал придерживаться достигнутых ранее договорённостей об изменении закона о выборах.
В команде Зеленского заявили о несоблюдении Радой договорённостей
  • РИА Новости

«Мы сегодня стали свидетелями того, что, к сожалению, пока разговор не удаётся… Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который был сегодня внесён в зал, этот компромисс не соблюдён», — цитирует УНИАН Стефанчука.

Он выразил надежду, что ещё остаётся возможность заставить Раду работать и предложить украинцам новое качество политики.

Ранее Стефанчук, комментируя отказ депутатов поддержать законодательные инициативы, отметил, что Зеленский будет выстраивать свою дальнейшую тактику на основе этой реакции депутатов.

22 мая Верховная рада отказалась рассматривать предложенные Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

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