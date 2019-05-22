В команде Зеленского оценили отказ Рады поддержать его инициативы

Руслан Стефанчук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, прокомментировал отказ депутатов парламента поддержать законодательные инициативы украинского лидера.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в связи с отказом депутатов поддержать законопроекты Зеленского об изменении избирательной системы досрочные парламентские выборы, вероятнее всего, пройдут по старому закону.

«Если Верховная рада не изменит (закон. — RT), то у нас нет другого варианта, потому что президент наделён только правом законодательной инициативы, но не принятия законов», — сказал он.

Вместе с этим Стефанчук добавил, что Зеленский будет выстраивать свою дальнейшую тактику на основе сегодняшней реакции депутатов.

«У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С, которые у нас есть», — заключил он.

Ранее Верховная рада отказалась рассматривать предложенные Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.