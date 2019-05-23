В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой

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Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала «1+1» заявил, что команда политика расценивает петицию об отставке главы государства как шутку.

«Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку... такие петиции не являются основанием для реагирования путём окончания полномочий президента», — приводит его слова ТСН.

Ранее сообщалось, что петиция в поддержку инициативы об отставке Зеленского с поста президента Украины набрала необходимое число подписей для того, чтобы документ был рассмотрен.

20 мая избранный президент страны Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства

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