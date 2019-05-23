В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой
«Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку... такие петиции не являются основанием для реагирования путём окончания полномочий президента», — приводит его слова ТСН.
Ранее сообщалось, что петиция в поддержку инициативы об отставке Зеленского с поста президента Украины набрала необходимое число подписей для того, чтобы документ был рассмотрен.
20 мая избранный президент страны Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства.