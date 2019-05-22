Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент.
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты
  • Reuters

«Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь», — написал Зеленский в Facebook.

По его словам, депутаты намерены «за деньги и гречку снова пролезть в парламент».

«Но я убеждён, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — заявил президент.

Ранее Рада отказалась рассматривать законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

Подробнее — в материале RT.

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