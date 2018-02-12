«Мы не будем менять своих планов»: Саакашвили выслали с Украины в Польшу

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что доволен приёмом в Польше после выдворения с Украины. Политика задержали в понедельник во время обеда в грузинском ресторане в центре Киева. Лидер партии «Движение новых сил» подчеркнул, что по-прежнему намерен добиваться смены власти — следующая акция против президента Украины Петра Порошенко должна состояться в воскресенье. О новом витке политической борьбы — в материале RT.

Бывший губернатор Одесской области и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили был задержан в одном из киевских ресторанов, а затем выслан с Украины в Польшу. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян в Facebook.

По его словам, причиной высылки послужило незаконное нахождение политика в стране.

«Данное лицо находилась на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство», — добавил глава ГПСУ.

Позднее польская пограничная служба сообщила о прибытии в страну выдворенного экс-губернатора.

«Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главе пограничной охраны», — говорится в сообщении.

Увезли из ресторана

На момент задержания Саакашвили находился в ресторане «Сулугуни» в центре Киева. Пресс-секретарь политика Татьяна Баграновская сообщила ТАСС, что экс-президента Грузии «силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении».

«В кафе ворвались, посадили в автобус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили в машину, долго кружили по Киеву. Высадили в Борисполе, затем подогнали самолёт, скрутили руки и грубо посадили на него», — рассказал Саакашвили во время телефонного разговора, запись которого опубликована в Facebook.

По данным источника RT, из-за задержания политик не успел расплатиться за свой обед, который состоял из хачапури, хинкали и долмы.

После выдворения Саакашвили сообщил, что его хорошо встретили в Польше. При этом политик намерен и дальше организовывать митинги своих сторонников. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Мы собирались 18-го числа (февраля. — RT) презентовать альтернативное правительство, они пытались это остановить. Мы не будем менять своих планов. Мы ни от чего не отказываемся, это всё показывает, что мы на правильном пути, и мы не будем с него сворачивать», — отметил Саакашвили.

Призывы прийти на воскресную акцию публикуются на странице «Движения новых сил» в Facebook:

«Мы здесь стоим не за Саакашвили, мы выходим на акции, потому что не хотим жить в стране коррупции, олигархата и беззакония. Саакашвили просто является тем маячком, которого боятся олигархи. Мы будем поддерживать Саакашвили, но мы будем стоять за себя, своих детей и за свою страну, иначе нас просто раздавят».

При этом сторонники политика уже начали собираться у здания администрации президента.

Саакашвили отметил, что подробнее объявит о своих планах на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 13 февраля.

По воле президента

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Саакашвили выдворили по личному указанию Петра Порошенко.

«Пётр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошёл. Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над её другом», — написала она в Facebook.

Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили

Reuters

Эту версию RT подтвердили в администрации президента Украины. По словам источника телеканала, украинский лидер чувствовал себя «униженным».

«О необходимости депортации мы раздумывали давно, и это было личное желание Петра Порошенко. Он не прощает жёсткой и публичной критики, а после прорыва Саакашвили через границу президент почувствовал себя униженным. Поэтому мы долго искали легальную возможность для его выдворения из Украины», — рассказали RT в администрации украинского президента.

Таким шагом украинский лидер начал подготовку к президентским выборам, считает источник RT в Блоке Петра Порошенко.

«Он показал своим оппонентам, что за свои слова необходимо отвечать. Мне кажется, в партии «Батькивщина» правильно услышали его послание», — отметил собеседник телеканала.

В преддверии выборов украинские власти избавились от очень опасного политического раздражителя, подчеркнул политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

«То, что произошло, — результат длительного противоборства. К тому же сейчас для этого появилась юридическая зацепка. В начале февраля суд отказал Саакашвили по апелляции на решение суда первой инстанции по отказу ему в статусе беженца», — сказал он в разговоре с RT.

Сам Саакашвили считает, что такие действия президента в его отношении показывают слабость власти.

«Это не президент и не мужчина, это подлый барыга, который хочет погубить Украину! Это всё показывает насколько они слабы. Мы обязательно их победим!» — заявил он после выдворения.

Пётр Порошенко

Reuters

«Не дали денег»

Напомним, что 10 сентября Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками буквально с боем вернулся на территорию Украины из-за границы, где находился в момент аннулирования его украинского паспорта. Он прорвал оцепление пограничников на контрольно-пропускном пункте «Шегини» на украинско-польской границе, а затем направился во Львов, где встретился с Тимошенко, лидером движения «Самопомощь» и мэром Львова Андреем Садовым, а также бывшим главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко.

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Во время его пребывания во Львове полиция возбудила против политика уголовное дело. 22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. В качестве наказания ему был выписан штраф на 3400 гривен ($127,8).

Позднее СБУ обвинила политика в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине.

После пересечения границы Саакашвили подал в миграционную службу запрос на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Однако его обращение было отклонено, как и апелляции на это решение в прочие судебные инстанции.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Саакашвили не смог долго продержаться в стране из-за отсутствия необходимого финансирования.

«Да, он с шумом перешёл границу. Он стремился показать олигархам, мол, «я могу, дайте мне деньги». Но у него не получилось. Олигархи посмотрели на опросы, которые показывают рейтинг его партии от 1 до 3%, — это несерьёзно. Он со своей партией в состав Верховной рады войти не может. И просто не дали денег. А без денег это дело не работает. Если первые его мероприятия он проплачивал, то последние — почти нет, и людей на его митингах собиралось очень мало», — пояснил он.

По его словам, после выдворения Саакашвили может с теми же целями заработать направиться в любую страну.