Саакашвили прибыл в Польшу

Бывший губернатор Одесской области после выдворения с Украины прибыл в Польшу.

Об этом сообщает польская пограничная служба.

«Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главе пограничной охраны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о пропуске Саакашвили в Польшу было одобрено, принимая во внимание тот факт, что он является супругом гражданки Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины выдворила его из страны.

12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.