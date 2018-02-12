Саакашвили прибыл в Польшу
Об этом сообщает польская пограничная служба.
«Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главе пограничной охраны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о пропуске Саакашвили в Польшу было одобрено, принимая во внимание тот факт, что он является супругом гражданки Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины выдворила его из страны.
12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.