Саакашвили выдворен в Польшу

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выдворен с Украины в Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
Саакашвили выдворен в Польшу
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«12 февраля военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян в своём Facebook.

По его словам, во время задержания политика неизвестные «набросились» на представителей правоохранительных органов, а пограничники «вынуждены были защищаться».

Ранее источник сообщил, что Саакашвили вылетел в Польшу.

12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.

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