Саакашвили выдворен в Польшу
- Reuters
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«12 февраля военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян в своём Facebook.
По его словам, во время задержания политика неизвестные «набросились» на представителей правоохранительных органов, а пограничники «вынуждены были защищаться».
Ранее источник сообщил, что Саакашвили вылетел в Польшу.
12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.