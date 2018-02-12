Адвокат: погранслужба Украины задержала Саакашвили
Об этом сообщает РИА Новости.
«Задержали пограничники, куда его повезли, пока неизвестно», — заявил Богомазов.
Ранее депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что экс-губернатор Одесской области был задержан в ресторане в Киеве.
В свою очередь, в СБУ, прокуратуре и миграционной службе заявили о непричастности к задержанию Саакашвили.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.