Адвокат: погранслужба Украины задержала Саакашвили

Адвокат экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала погранслужба Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержали пограничники, куда его повезли, пока неизвестно», — заявил Богомазов.

Ранее депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что экс-губернатор Одесской области был задержан в ресторане в Киеве.

В свою очередь, в СБУ, прокуратуре и миграционной службе заявили о непричастности к задержанию Саакашвили.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.