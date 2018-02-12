В СБУ, прокуратуре и миграционной службе заявили о непричастности к задержанию Саакашвили
В СБУ заявили, что не имеют никакого отношения к задержанию экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.
«Мы не задерживали», — заявила Гитлянская.
О непричастности к задержанию также заявили в прокуратуре и миграционной службе.
Ранее депутат Верховной рады Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: