В СБУ, прокуратуре и миграционной службе заявили о непричастности к задержанию Саакашвили

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В СБУ заявили, что не имеют никакого отношения к задержанию экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

«Мы не задерживали», — заявила Гитлянская.

О непричастности к задержанию также заявили в прокуратуре и миграционной службе.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили был задержан в ресторане в Киеве.

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