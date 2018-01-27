Ночной дозор: Саакашвили отправили под частичный домашний арест

Апелляционный суд Киева принял решение отправить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест в ночное время суток. Сам экс-президент Грузии счёл судебное решение попыткой ограничить его политическую деятельность и пообещал устроить новые марши с требованием импичмента Петра Порошенко. По мнению экспертов, всё указывает на то, что США пока не разрешают украинским властям переходить к более жёстким мерам в отношении опального политика.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины об избрании в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста. Отныне политик не сможет покидать свой дом в ночное время суток.

«Ходатайство Генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня», — зачитал решение председательствующий на заседании судья Олег Присяжнюк.

Также обвиняемого обязали прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, в суд и не выезжать за пределы Киева без разрешения правоохранителей.

Как отмечают украинские СМИ, присутствующие в зале сторонники Саакашвили после объявления решение суда стали кричать: «Позор!»

Также по теме «Продуманная пиар-акция»: Саакашвили усомнился в подлинности писем Порошенко в ФСБ Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованные СМИ письма, которые Пётр Порошенко якобы направлял в ФСБ. По...

Ранее Печерский районный суда Киева отказался отправить Саакашвили под круглосуточный домашний арест по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Сам политик назвал решение киевского суда попыткой ограничить его политическую деятельность и пообещал организовать новые митинги с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

«Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают... В ближайшие дни мы объявим о проведении маршей с целью импичмента Порошенко мирным путём! Что бы они ни делали, им придётся передать власть народу Украины и демократическим, чистым политикам», — сказал Саакашвили после судебного заседания.

Он рассказал, что намерен провести переговоры с другими политическими силами по вопросу объединения для отстранения Порошенко от власти. Бывший губернатор Одесской области также заявил, что МИД Украины направил запрос коллегам в Польшу о возможности его выдачи Варшаве.

«Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать, или вы хотите, чтобы я сбежал?» — сказал он.

РИА Новости

Украинская власть не будет арестовывать Саакашвили до тех пор, пока на это не даст добро Вашингтон. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.

«Я считаю, что назначенный домашний арест в полной мере арестом назвать нельзя. Тут надо сказать, что украинская власть попала в очень затруднительную ситуацию во взаимоотношения с Саакашвили. Они не могут оставить его в покое просто так, они не могут его арестовать, пока Запад не позволит им этого сделать. Видимо, пока ещё США не позволяют Порошенко переходить к более активным действиям, в том числе силового характера, в отношении Саакашвили», — сказал он в разговоре с RT.

Продолжая судебную историю с Саакашвили, как отметил эксперт, Киев лишь подогревает интерес СМИ к опальному политику.

«На самом деле политическому режиму Петра Порошенко лучше бы как можно меньше обращать внимание на Саакашвили и на членов его политической команды. Чем чаще судебные органы Украины будут выносить подобного рода решения в отношении экс-президента Грузии, тем больше у Саакашвили будет поводов заявлять о давлении со стороны украинской власти, о недемократичности в целом политического режима действующего главы украинского государства», — добавил Мезюхо.

Также по теме Депортация близко: Саакашвили заочно приговорён в Грузии к трём годам тюрьмы Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы. Бывший президент Грузии осуждён за...

5 января Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Бывший грузинский лидер признан виновным по статье «Злоупотребление служебным положением».

Согласно постановлению суда, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, и таким образом избавил их от ответственности.

Сам политик назвал приговор незаконным. По словам бывшего главы Грузии, решение суда в Тбилиси «противоречит международным нормам и здравому смыслу».

Напомним, Михаил Саакашвили ушёл с должности президента Грузии в ноябре 2013 года. По приглашению Петра Порошенко в 2015 году он приехал на Украину и уже в мае был назначен на должность губернатора Одесской области.

В ноябре 2016 года политик заявил, что покидает свой пост, на котором он якобы не может достойно выполнять свои обязанности из-за коррупции. Через некоторое время Саакашвили заявил, что намерен бороться с засильем преступности в высших эшелонах украинской власти. Постепенно его заявления приобрели антиправительственный характер. К концу 2017 года политик стал призывать к импичменту президента.

Киев пытался избавиться от оппозиционера: его лишили гражданства, когда политик находился за пределами Украины, но при поддержке сторонников Саакашвили сумел прорваться обратно, незаконно перейдя польско-украинскую границу. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130.

Позднее СБУ обвинила политика в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине. В рамках этого дела правоохранители предприняли несколько попыток задержать бывшего главу Одесской ОГА.

Когда его задержали 5 декабря 2017 года, сторонникам политика удалось отбить у стражей порядка Саакашвили.

8 декабря лидер «Движения новых сил» был вновь задержан, но 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте, Саакашвили освободили в зале суда. Сам политик не признаёт никаких обвинений и называет их политически мотивированными.



