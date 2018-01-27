Ночной дозор: Саакашвили отправили под частичный домашний арест
- Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве
- РИА Новости
Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины об избрании в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста. Отныне политик не сможет покидать свой дом в ночное время суток.
«Ходатайство Генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня», — зачитал решение председательствующий на заседании судья Олег Присяжнюк.
Также обвиняемого обязали прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, в суд и не выезжать за пределы Киева без разрешения правоохранителей.
Как отмечают украинские СМИ, присутствующие в зале сторонники Саакашвили после объявления решение суда стали кричать: «Позор!»
Ранее Печерский районный суда Киева отказался отправить Саакашвили под круглосуточный домашний арест по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.
Сам политик назвал решение киевского суда попыткой ограничить его политическую деятельность и пообещал организовать новые митинги с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.
«Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают... В ближайшие дни мы объявим о проведении маршей с целью импичмента Порошенко мирным путём! Что бы они ни делали, им придётся передать власть народу Украины и демократическим, чистым политикам», — сказал Саакашвили после судебного заседания.
Он рассказал, что намерен провести переговоры с другими политическими силами по вопросу объединения для отстранения Порошенко от власти. Бывший губернатор Одесской области также заявил, что МИД Украины направил запрос коллегам в Польшу о возможности его выдачи Варшаве.
«Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать, или вы хотите, чтобы я сбежал?» — сказал он.
- РИА Новости
Украинская власть не будет арестовывать Саакашвили до тех пор, пока на это не даст добро Вашингтон. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.
«Я считаю, что назначенный домашний арест в полной мере арестом назвать нельзя. Тут надо сказать, что украинская власть попала в очень затруднительную ситуацию во взаимоотношения с Саакашвили. Они не могут оставить его в покое просто так, они не могут его арестовать, пока Запад не позволит им этого сделать. Видимо, пока ещё США не позволяют Порошенко переходить к более активным действиям, в том числе силового характера, в отношении Саакашвили», — сказал он в разговоре с RT.
Продолжая судебную историю с Саакашвили, как отметил эксперт, Киев лишь подогревает интерес СМИ к опальному политику.
«На самом деле политическому режиму Петра Порошенко лучше бы как можно меньше обращать внимание на Саакашвили и на членов его политической команды. Чем чаще судебные органы Украины будут выносить подобного рода решения в отношении экс-президента Грузии, тем больше у Саакашвили будет поводов заявлять о давлении со стороны украинской власти, о недемократичности в целом политического режима действующего главы украинского государства», — добавил Мезюхо.
5 января Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Бывший грузинский лидер признан виновным по статье «Злоупотребление служебным положением».
Согласно постановлению суда, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, и таким образом избавил их от ответственности.
Сам политик назвал приговор незаконным. По словам бывшего главы Грузии, решение суда в Тбилиси «противоречит международным нормам и здравому смыслу».
Напомним, Михаил Саакашвили ушёл с должности президента Грузии в ноябре 2013 года. По приглашению Петра Порошенко в 2015 году он приехал на Украину и уже в мае был назначен на должность губернатора Одесской области.
В ноябре 2016 года политик заявил, что покидает свой пост, на котором он якобы не может достойно выполнять свои обязанности из-за коррупции. Через некоторое время Саакашвили заявил, что намерен бороться с засильем преступности в высших эшелонах украинской власти. Постепенно его заявления приобрели антиправительственный характер. К концу 2017 года политик стал призывать к импичменту президента.
Киев пытался избавиться от оппозиционера: его лишили гражданства, когда политик находился за пределами Украины, но при поддержке сторонников Саакашвили сумел прорваться обратно, незаконно перейдя польско-украинскую границу. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130.
Позднее СБУ обвинила политика в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России около $500 тыс. на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине. В рамках этого дела правоохранители предприняли несколько попыток задержать бывшего главу Одесской ОГА.
Когда его задержали 5 декабря 2017 года, сторонникам политика удалось отбить у стражей порядка Саакашвили.
8 декабря лидер «Движения новых сил» был вновь задержан, но 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте, Саакашвили освободили в зале суда. Сам политик не признаёт никаких обвинений и называет их политически мотивированными.