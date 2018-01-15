«Продуманная пиар-акция»: Саакашвили усомнился в подлинности писем Порошенко в ФСБ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованные СМИ письма, которые Пётр Порошенко якобы направлял в ФСБ. По его словам, украинский президент не мог «оказаться настолько глупым», чтобы не уничтожить такие документы. По данным грузинского телеканала «Рустави 2», политик якобы просил пустить его в Россию после того, как ему отказали во въезде, и обещал не заниматься антироссийской деятельностью. По мнению экспертов, история с публикацией является пиар-акцией Саакашвили, который таким образом хочет повысить свой авторитет.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили усомнился в достоверности документа, в котором украинский лидер Пётр Порошенко якобы обещает ФСБ не действовать против интересов России.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И всё же (при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны) не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — написал лидер партии «Движение новых сил» на своей странице в Facebook.

В то же время Саакашвили считает грузинский телеканал «Рустави 2», распространивший обращения Порошенко, заслуживающим доверие средством массовой информации.

«Рустави 2» — это лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые, как правило, проверяют источники», — отметил он.

Политик обвинил нынешнего президента Украины в «интенсивных контактах» с Россией, однако назвал маловероятным, что обращения действительно были подписаны Порошенко.

«Я стою на своём: мне слабо верится, что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят», — добавил он.

«Низкопробная подделка и фейк»

Речь идёт о копиях обращений Петра Порошенко в ФСБ, датированных 3 февраля 2007 года. Оспаривая в них отказ во въезде в Россию, Порошенко сообщает, что является одним из основателей Партии регионов и привлекает «в интересах России» крупные инвестиции на заводы «Рошен» в Липецкой области и «Богдан» в Нижегородской области.

Во втором документе украинец даёт обязательство «не принимать участие в деятельности, направленной против интересов» России, во время пребывания в стране и в качестве убеждающего аргумента указывает, что родители жены старшего сына Порошенко проживают в Санкт-Петербурге.

«Я, гражданин Украины Порошенко Пётр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», — говорится в письме.

Администрация Порошенко назвала документы «фейком» и «низкопробной подделкой».

«Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — говорится в заявлении пресс-службы украинского президента.

Напомним, в феврале 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной рады, не пустили на территорию России. Впоследствии в МИД РФ пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику украинской стороны.

Запрос в СБУ

Тем временем депутат Верховной рады Виталий Куприй уже заявил о намерении направить запрос в СБУ по факту государственной измены президента Украины.

«Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», — написал депутат в Facebook.

Куприй также заявил о необходимости выяснить, в каких отношениях состоял старший сын Порошенко Алексей со своей женой Юлией до 2007 года. По его словам, если молодые люди были знакомы, то это является доказательством подлинности записки Порошенко.

Алексей Порошенко

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Сам же Алексей Порошенко заявил, что познакомился с будущей супругой в 2011 году во время учёбы во Франции.

«Саакашвили наберёт себе очки»

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что власти Украины будут называть фейком любые сообщения вне зависимости от их достоверности. При этом он заявил, что не считает документы подлинными.

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По словам политолога, мотивы публикации таких материалов грузинским телеканалом «Рустави 2» очевидны и заключаются в желании Михаила Саакашвили занять пост Петра Порошенко.

Руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачиа считает, что сам документ вызывает большие сомнения.

«Я никогда не слышал, чтобы существовала такая форма принятия на себя обязательств, как такая расписка, чтобы тот или иной человек не наносил ущерб интересам Российской Федерации. Я никогда не слышал, чтобы существовала такая форма сотрудничества. Такая бумажка вызывает большие сомнения. Саакашвили — политический деятель, человек, который был президентом. Как он может подтверждать такую явную глупую фальшивку?!» — отметил политолог в разговоре с RT.

В то же время, по его словам, телеканал «Рустави 2» распространил информацию с ведома Саакашвили, и, вероятно, публикацию данного послания инициировал кто-то из окружения политика. Как отметил Чачиа, вся эта история похожа на пиар-акцию, направленную на улучшение имиджа бывшего президента Грузии.

«Рустави 2» — это телеканал, теснейшим образом связанный с Саакашвили и идеологически, и финансово. Поэтому это не самодеятельность канала. Это обговорённая пиар-акция, направленная на повышение авторитета и улучшение имиджа Саакашвили, который отрицанием этого документа, я думаю, наберёт себе очки в общественном мнении. Вообще он по делу критикует Порошенко, а когда видит, что фальшивка, что не по делу оскорбили, он защитил его. Значит, Саакашвили справедливый человек. Такое мнение может сложиться в обществе», — резюмировал эксперт.

Напомним, Саакашвили покинул пост главы Грузии в ноябре 2013 года. По приглашению Петра Порошенко в 2015 году он приехал на Украину и уже в мае был назначен на должность губернатора Одесской области.

В ноябре 2016 года политик заявил, что покидает пост, так как не может достойно выполнять свои обязанности из-за коррупции. Через некоторое время Саакашвили отметил, что намерен бороться с засильем преступности в высших эшелонах власти по всей стране. Постепенно его заявления приобрели антиправительственный характер. К концу 2017 года Саакашвили стал призывать к импичменту президента.

Телеканал «Рустави 2» связывают с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который активно поддерживал его во время банкротства телекомпании в 2004 году. Впоследствии 90% акций «Рустави 2» были проданы предпринимателю Кибару Халваши — соратнику Ираклия Окруашвили, который занимал пост министра обороны Грузии в правительстве Саакашвили.