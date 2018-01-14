В администрации Порошенко назвали подделкой опубликованные СМИ обращения в ФСБ

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В администрации президента Украины Петра Порошенко назвали «низкопробной подделкой и фейком» обнародованные ранее СМИ заявления, которые глава государства якобы направлял в ФСБ России.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком», — отмечается  в сообщении администрации президента.

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал якобы принадлежащее Порошенко заявление от 2007 года, в котором действующий украинский лидер обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

В другом заявлении, адресованном директору ФСБ, Порошенко якобы утверждал, что занимается привлечением инвестиций в интересах России.


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