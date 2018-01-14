Грузинское досье: Украина назвала фейком сообщения о письмах Порошенко в ФСБ

Пресс-служба президента Украины назвала фейком сообщения о письмах, которые Пётр Порошенко якобы направлял в ФСБ. Ранее такая информация была обнародована грузинским телеканалом «Рустави 2». В документах, датированных 2007 годом, утверждается, что Порошенко просил пустить его в Россию после отказа во въезде. Администрация президента Украины призвала не распространять эту информацию и заявила, что СМИ, которые это сделали, должны будут принести публичные извинения. Телеканал «Рустави 2» связывают с одним из главных политических оппонентов Порошенко — Михаилом Саакашвили.

Документы, опубликованные грузинским телеканалом «Рустави 2», в которых говорится о письмах Петра Порошенко в ФСБ, являются подделкой. Об этом заявили в администрации президента Украины. Представители Порошенко утверждают, что эти документы «были изготовлены российскими спецслужбами».

«Обнародованные так называемые документы от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави 2» спецслужбой России», — говорится в сообщении администрации украинского президента.

Речь идёт о неких документах, которые представляют собой копии обращений Петра Порошенко в ФСБ, датированных 2007 годом. Оспаривая в них отказ во въезде в Россию, Порошенко сообщает, что является одним из основателей Партии регионов и привлекает «в интересах России» крупные инвестиции. Во втором документе Порошенко даёт обязательство «не принимать участия в деятельности, направленной против интересов» России, во время пребывания в стране и в качестве убеждающего аргумента указывает, что родители жены старшего сына Порошенко проживают в Санкт-Петербурге.

Администрация Порошенко в своём опровержении указывает, что эта информация не соответствует действительности.

«Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — говорится в заявлении пресс-службы украинского президента.

При этом РИА Новости напоминает, что в 2007 году Порошенко, бывшего тогда депутатом Рады, действительно не пустили в Россию по его прибытии в аэропорт Пулково. Тогда российский МИД пояснил, что такие меры были приняты в ответ на недружественную акцию со стороны властей Украины.

Пресс-служба украинского президента призвала СМИ не распространять ложную информацию и заявила, что будет требовать публичных извинений от изданий, которые уже это сделали.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что власти Украины будут называть фейком любые сообщения независимо от их достоверности. Однако при этом он подчеркнул, что не считает документы подлинными.

«Киев будет называть фейком всё что угодно — события, документы, свидетельские показания, имеющие реальное происхождение. Однако без подтверждения я не верю в то, что этот документ действительно реален. Он написан достаточно странно, и вообще его структура и тематика необычны», — пояснил эксперт.

По словам политолога, мотивы публикации таких материалов грузинским телеканалом очевидны и заключаются в желании Михаила Саакашвили занять пост Петра Порошенко.

«Но то, что есть обвинение в том сотрудничестве с Россией, немного проясняет ситуацию. Я выскажу лишь своё предположение, которому нет доказательств, — я думаю, что это серия документов, которые изготовлены в настоящее время, для давления на Порошенко и нанесения ему репутационного ущерба», — отметил политолог.

«Почему Грузия? Ответ достаточно простой — господин Саакашвили выступает с яркой критикой Порошенко и готов занять его место», — заключает Асафов.

Канал передачи

Телеканал «Рустави 2» связывают с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который активно поддерживал его во время банкротства компании в 2004 году. Впоследствии 90% акций «Рустави 2» были проданы предпринимателю Кибару Халваши — соратнику Ираклия Окруашвили, который занимал пост министра обороны Грузии в правительстве Саакашвили.

В самой Грузии Саакашвили, организовавший на Украине серию масштабных протестных акций, в начале января был заочно приговорён к трём годам лишения свободы. Такое наказание суд назначил ему за незаконное помилование сотрудников МВД, причастных к убийству. Тбилисский городской суд установил, что в 2006 году Саакашвили, будучи президентом, злоупотребил служебным положением, помиловав офицеров, причастных к убийству сотрудника Объединённого банка Грузии.

РИА Новости

Сам Саакашвили заявил, что приговор является незаконным, а осуждение президента за использование конституционного права на помилование говорит о политическом характере дела. Представители грузинской прокуратуры заявили, что теперь вопрос экстрадиции политика зависит от властей Украины, где Саакашвили уже представал перед судом за организацию беспорядков, однако был отпущен.

«Главная прокуратура Грузии сделает всё для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины, и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — заявил ранее заместитель грузинского главпрокурора Георгий Гогадзе.

Михаил Саакашвили ушёл с должности главы Грузии в ноябре 2013 года. По приглашению Петра Порошенко в 2015 году он приехал на Украину и уже в мае был назначен на должность губернатора Одесской области.

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В ноябре 2016 года политик заявил, что покидает свой пост, на котором он не может достойно выполнять свои обязанности из-за коррупции. Через некоторое время Саакашвили отметил, что намерен бороться с засильем преступности в высших эшелонах власти во всей стране. Постепенно его заявления приобрели антиправительственный характер. К концу 2017 года Саакашвили стал призывать к импичменту президента.

При этом киевские власти попытались нейтрализовать оппозиционера. Его лишили гражданства и выслали из страны, но при поддержке сторонников он сумел прорваться обратно, незаконно перейдя польско-украинскую границу. При этом его последователи не раз действовали достаточно агрессивно и устраивали стычки с полицией.

Одновременно с этим Саакашвили подал ряд судебных исков против Киева, считая действия властей неоправданными и незаконными. А члены его партии «Движение новых сил» периодически устраивают митинги и протестные акции.

Сам Саакашвили не прекращает протестной деятельности — он заявил, что новый марш за импичмент Петра Порошенко пройдёт 21 января. Представители его организации «Движение новых сил» также сообщили властям, что не намерены убирать палаточный лагерь около здания Верховной рады Украины в Киеве.