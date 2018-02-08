Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Генпрокурор Украины Юрий Луценко заговорил о его возможной экстрадиции в Грузию, потому что дело против него о подготовке государственного переворота на Украине развалилось.

«После того как у них всё «дело» треснуло, в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за «госпереворот и сотрудничество с ФСБ», как и положено, по украинским законам», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

Саакашвили отметил, что в этом случае его следует оставить в покое и не мешать ему заниматься политикой на Украине.

Ранее Юрий Луценко в ходе интервью ТСН заявил, что возможная экстрадиция Саакашвили в Грузию будет для него «самым трудным решением», потому что будет означать его «стопроцентное заключение». При этом он отметил, что Киев будет действовать в рамках подписанных международных обязательств, «в том числе перед Грузией».

5 февраля Апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Михаилу Саакашвили.