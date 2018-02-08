Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой

Короткая ссылка
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Генпрокурор Украины Юрий Луценко заговорил о его возможной экстрадиции в Грузию, потому что дело против него о подготовке государственного переворота на Украине развалилось.
Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«После того как у них всё «дело» треснуло, в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за «госпереворот и сотрудничество с ФСБ», как и положено, по украинским законам», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

Саакашвили отметил, что в этом случае его следует оставить в покое и не мешать ему заниматься политикой на Украине.

Ранее Юрий Луценко в ходе интервью ТСН заявил, что возможная экстрадиция Саакашвили в Грузию будет для него «самым трудным решением», потому что будет означать его «стопроцентное заключение». При этом он отметил, что Киев будет действовать в рамках подписанных международных обязательств, «в том числе перед Грузией».

5 февраля Апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ миграционной службы Украины предоставить убежище Михаилу Саакашвили.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru