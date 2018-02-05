Апелляционный суд отклонил жалобу на отказ предоставить Саакашвили убежище на Украине

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Апелляционный суд в Киеве отклонил жалобу на отказ Миграционной службы Украины предоставить убежище экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: апелляционную жалобу представителя Саакашвили Руслана Чернолуцкого оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 3 января — без изменений», — заявил судья.

В октябре генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отказе миграционной службы страны предоставить статус беженца Саакашвили.

Ранее Саакашвили обвинил Порошенко в попытках сорвать «Марш за импичмент».

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