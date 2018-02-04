Саакашвили обвинил Порошенко в попытках сорвать «Марш за импичмент»

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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинский президент Пётр Порошенко стремится помешать проведению акции «Марш за импичмент» в Киеве.
Саакашвили обвинил Порошенко в попытках сорвать «Марш за импичмент»
  • Михаил Саакашвили
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Tarasov

По его словам, 3 февраля на Крещатике начали устанавливать металлические конструкции и сцену.

«На самом деле это перепуганный Пётр Мальдивский поставил себе «железные памперсы» для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это всё показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган», — цитирует бывшего главу Одесской области телеканал NewsOne.

Ранее Саакашвили заявил о возможных провокациях в преддверии «Марша за импичмент» в Киеве, который должен пройти 4 февраля.

Также в этот день в украинской столице должна пройти акция организации «Авто Евро Сила».

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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