Саакашвили обвинил Порошенко в попытках сорвать «Марш за импичмент»
- Михаил Саакашвили
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По его словам, 3 февраля на Крещатике начали устанавливать металлические конструкции и сцену.
«На самом деле это перепуганный Пётр Мальдивский поставил себе «железные памперсы» для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это всё показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган», — цитирует бывшего главу Одесской области телеканал NewsOne.
Ранее Саакашвили заявил о возможных провокациях в преддверии «Марша за импичмент» в Киеве, который должен пройти 4 февраля.
Также в этот день в украинской столице должна пройти акция организации «Авто Евро Сила».
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.