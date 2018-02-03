Саакашвили заявил о возможных провокациях в преддверии «Марша за импичмент» в Киеве

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Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что администрация президента Украины проспонсировала проведение акции протеста, совпадающей с маршем за отставку украинского лидера Петра Порошенко и якобы преследующей цель помешать шествию.
Саакашвили заявил о возможных провокациях в преддверии «Марша за импичмент» в Киеве
  • Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве
  • РИА Новости

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Только что узнал, что у организации «Авто Евро Сила» намечается акция протеста 4 февраля на Крещатике. Причём в последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным маршем за отставку Порошенко. У меня есть точная информация, что глава «Авто Евро Силы» получил деньги от администрации президента, для того чтобы помешать нашему маршу», — заявил он.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски у его сторонников в преддверии «Марша за импичмент», который должен пройти 4 февраля в Киеве.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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