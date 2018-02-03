Саакашвили заявил о возможных провокациях в преддверии «Марша за импичмент» в Киеве
- Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве
- РИА Новости
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
«Только что узнал, что у организации «Авто Евро Сила» намечается акция протеста 4 февраля на Крещатике. Причём в последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным маршем за отставку Порошенко. У меня есть точная информация, что глава «Авто Евро Силы» получил деньги от администрации президента, для того чтобы помешать нашему маршу», — заявил он.
Ранее Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски у его сторонников в преддверии «Марша за импичмент», который должен пройти 4 февраля в Киеве.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.