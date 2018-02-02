Саакашвили сообщил о волне обысков у его сторонников в преддверии «Марша за импичмент»

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски у его сторонников в преддверии «Марша за импичмент», который должен пройти 4 февраля в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера у активистов организации «Движение новых сил» началась новая волна обысков. Одиннадцать часов обыскивали сестёр Катю и Аню Петренко, их родителей и 80-летнюю бабушку. 20 минут назад в Днепре СБУ забрала нашего активиста Архипцева Андрея, который занимался организацией выезда людей на акцию в Киеве 4-го числа», — сообщил он.

При этом политик добавил, что активисты организации с утра получают текстовые сообщения, которые, по мнению Саакашвили, шлют сотрудники СБУ.

Ранее сторонники бывшего губернатора устроили демонстрацию возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко.

27 января Саакашвили заявил, что очередной «Марш за импичмент» состоится в Киеве 4 февраля.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.