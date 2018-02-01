Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания администрации Порошенко

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили демонстрацию возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, акция протеста связана с тем, что ранее, по данным СМИ, Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.

Ранее Саакашвили заявил, что очередной «Марш за импичмент» состоится в Киеве 4 февраля.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.