Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания администрации Порошенко

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Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили демонстрацию возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко.
Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания администрации Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, акция протеста связана с тем, что ранее, по данным СМИ, Порошенко и члены его семьи отправились на праздники на Мальдивы под вымышленными именами.

Ранее Саакашвили заявил, что очередной «Марш за импичмент» состоится в Киеве 4 февраля.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.

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