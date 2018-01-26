Саакашвили объявил о возобновлении акций протеста
«В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы! Мы будем объявлять об акциях протеста с целью импичмента Порошенко мирным путём! Что бы они ни делали, им придётся передать власть народу Украины и демократическим, чистым политикам», — цитирует политика УНН.
Как отмечает агентство, присутствующие в зале сторонники Саакашвили, услышав решение суда, стали кричать: «Позор!»
Ранее апелляционный суд Киева избрал для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.