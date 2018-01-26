Саакашвили объявил о возобновлении акций протеста

Приговорённый к частичному домашнему аресту экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возобновляет акции протеста против президента Украины Петра Порошенко.

«В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы! Мы будем объявлять об акциях протеста с целью импичмента Порошенко мирным путём! Что бы они ни делали, им придётся передать власть народу Украины и демократическим, чистым политикам», — цитирует политика УНН.

Как отмечает агентство, присутствующие в зале сторонники Саакашвили, услышав решение суда, стали кричать: «Позор!»

Ранее апелляционный суд Киева избрал для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.