Социологи дали прогноз по выборам в Верховную раду
- РИА Новости
Отмечается, что социологи выяснили, что если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, то 38,8% избирателей поддержали бы партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила бы 12,4%, а «Европейская солидарность» экс-главы страны Петра Порошенко — 8,9%.
В парламент также смогла бы попасть партия «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко. За фракцию готовы отдать голоса 8,3% избирателей.
Остальные политические силы, согласно исследованию, не преодолевают необходимый барьер в 5%.
Вместе с этим авторы опроса указывают, что «реалистичные шансы получить представительство в Верховной раде Украины на сегодня имеют семь партий». Помимо четырёх лидеров, в этот список попадают партии «Сила и честь» (4,7%), «Голос» (4,5%) и «Гражданская позиция» (4,1%).
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Верховную раду 21 июля.