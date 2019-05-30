Социологи дали прогноз по выборам в Верховную раду

Институт анализа и прогнозирования и аналитическая группа «Социопрогноз» провели исследование, в рамках которого выяснили, какие партии могут попасть в Верховную раду по результатам парламентских выборов на Украине.

Отмечается, что социологи выяснили, что если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, то 38,8% избирателей поддержали бы партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила бы 12,4%, а «Европейская солидарность» экс-главы страны Петра Порошенко — 8,9%.

В парламент также смогла бы попасть партия «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко. За фракцию готовы отдать голоса 8,3% избирателей.

Остальные политические силы, согласно исследованию, не преодолевают необходимый барьер в 5%.

Вместе с этим авторы опроса указывают, что «реалистичные шансы получить представительство в Верховной раде Украины на сегодня имеют семь партий». Помимо четырёх лидеров, в этот список попадают партии «Сила и честь» (4,7%), «Голос» (4,5%) и «Гражданская позиция» (4,1%).

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Верховную раду 21 июля.