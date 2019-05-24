ЦИК Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Раду

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила календарный план проведения досрочных выборов в Верховную раду 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
ЦИК Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Раду
  • Reuters

«ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», — говорится в сообщении ЦИК в социальной сети Facebook.

Отмечается, что во время заседания было принято постановление о взимании окружными избирательными комиссиями предоплаты на покупку необходимых товаров и услуг.

Кроме того, ЦИК согласовала порядок участия в выборах официальных наблюдателей от общественных организаций.

Ранее депутатам Верховной рады удалось обжаловать в Конституционном суде указ лидера Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. 

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал решение Рады обжаловать указ Зеленского свидетельством формирования «чёткой оппозиции» в отношении нового президента.

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