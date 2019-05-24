В Госдуме оценили обжалование указа Зеленского о роспуске Рады

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука о том, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента страны обжалован в Конституционном суде.
В Госдуме оценили обжалование указа Зеленского о роспуске Рады
  • РИА Новости

«Решение Рады обжаловать указ президента о роспуске верховной законодательной власти связано не с попыткой преодолеть данный указ и отменить его, а с тем, что на Украине сегодня формируется чёткая оппозиция в отношении нового президента страны», — сказал Водолацкий.

Ранее депутаты Верховной рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

23 мая указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу

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