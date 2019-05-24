В Госдуме оценили обжалование указа Зеленского о роспуске Рады
- РИА Новости
«Решение Рады обжаловать указ президента о роспуске верховной законодательной власти связано не с попыткой преодолеть данный указ и отменить его, а с тем, что на Украине сегодня формируется чёткая оппозиция в отношении нового президента страны», — сказал Водолацкий.
Ранее депутаты Верховной рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.
23 мая указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов вступил в силу.