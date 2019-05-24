Эксперт оценил подсчёты НБУ о стоимости роспуска Рады

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Анна Лушникова
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал заявление первого заместителя главы совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофея Милованова о том, что роспуск Верховной рады обойдётся украинцам в $300—400 млн.
Эксперт оценил подсчёты НБУ о стоимости роспуска Рады
  • Reuters

«Во главе Национального банка стоят люди Порошенко. По этой причине они и критикуют досрочный роспуск Верховной рады. Хотя, я так понимаю, Милованов не смог бы объяснить, как он насчитал такую сумму и откуда она взялась. Если исходить из государственного бюджета, деньги на выборы были запланированы на 2019 год. Мне кажется, это обычная страшилка тех, кто на сегодняшний момент вынужден критиковать Зеленского», — считает эксперт.

Он также отметил, что подсчёты НБУ не смогут поменять позицию граждан страны по поводу необходимости роспуска Верховной рады.

«Понятное дело, сейчас есть много людей, которые агитируют против инициатив нового президента. Но есть и другие мнения», — сказал Охрименко.

Ранее Милованов заявил, что роспуск парламента обойдётся украинцам в $300—400 млн.

23 мая в силу вступил указ Зеленского о роспуске Верховной рады.

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