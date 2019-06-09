Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
- Reuters
Съезд проходит в Национальном ботаническом саду имени Гришко.
По словам Зеленского, это «очень символично», что мероприятие проходит в таком месте.
«Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут с нами, Украина расцветёт и будем сажать: символизма много», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Украинский президент отметил, что в общем в ходе съезда будет назван список из 100 кандидатов от партии «Слуга народа». В список войдут члены избирательного штаба Зеленского, представители из регионов и кандидаты, отобранные через онлайн-проекты команды Зеленского.
Ранее сообщалось, что в первую пятёрку избирательного списка от партии «Слуга народа» попали лидер партии Дмитрий Разумков, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, советник украинского президента Ирина Венедиктова, глава Совета волонтёров при Минобороны Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике Галина Янченко.