Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

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Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
  • Reuters

Съезд проходит в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

По словам Зеленского, это «очень символично», что мероприятие проходит в таком месте.

«Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут с нами, Украина расцветёт и будем сажать: символизма много», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Украинский президент отметил, что в общем в ходе съезда будет назван список из 100 кандидатов от партии «Слуга народа». В список войдут члены избирательного штаба Зеленского, представители из регионов и кандидаты, отобранные через онлайн-проекты команды Зеленского.

Ранее сообщалось, что в первую пятёрку избирательного списка от партии «Слуга народа» попали лидер партии Дмитрий Разумков, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, советник украинского президента Ирина Венедиктова, глава Совета волонтёров при Минобороны Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике Галина Янченко.

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