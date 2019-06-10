Тимошенко готова создать «коалицию действий» с партией Зеленского

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«Батькивщина» готова к формированию в новой Верховной раде коалиции с партией «Слуга народа» действующего президента Владимира Зеленского. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко.
Тимошенко готова создать «коалицию действий» с партией Зеленского
  • Reuters

«Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом... Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить «Новый курс»... Не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать её «коалицией действий», — цитирует РИА Новости Тимошенко.

По её словам, «есть не просто план», «есть план действий уже на 100 дней».

Приоритетными задачами она назвала снижение тарифов, восстановление экономики и рост пенсий.

Тимошенко также пообещала принять «закон о страховой медицине» и прекратить то, что на Украине «называли медицинской реформой».

Ранее проведённый опрос показал, что 38,8% избирателей на парламентских выборах поддержали бы партию «Слуга народа» Зеленского, фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила бы 12,4%,  «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,9%.

Партия Тимошенко также смогла бы попасть в Раду: за фракцию готовы отдать голоса 8,3% избирателей.

28 мая Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить украинский парламент. Экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ФАН решение Зеленского. 

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