В партии «Слуга народа» готовы сформировать однопартийное большинство

Руслан Стефанчук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте страны в эфире телеканала ICTV заявил о готовности политического объединения «Слуга народа» сформировать однопартийное большинство после выборов в Верховную раду.

«Если народ позволит партии «Слуга народа» получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, видения и философии», — цитирует его «Гордон».

Как отметил Стефанчук, пришло время «взять ответственность за ситуацию в стране».

Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

Ранее политические партии Украины завершили сезон предвыборных съездов. На них были представлены основные претенденты на депутатский мандат в будущей Раде.

Подробнее — в материале RT.