В партии «Слуга народа» готовы сформировать однопартийное большинство

Короткая ссылка
Руслан Стефанчук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте страны в эфире телеканала ICTV заявил о готовности политического объединения «Слуга народа» сформировать однопартийное большинство после выборов в Верховную раду.
В партии «Слуга народа» готовы сформировать однопартийное большинство
  • ©president.gov.ua

«Если народ позволит партии «Слуга народа» получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, видения и философии», — цитирует его «Гордон».

Как отметил Стефанчук, пришло время «взять ответственность за ситуацию в стране».

Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. 

Ранее политические партии Украины завершили сезон предвыборных съездов. На них были представлены основные претенденты на депутатский мандат в будущей Раде. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить