В партии «Слуга народа» готовы сформировать однопартийное большинство
- ©president.gov.ua
«Если народ позволит партии «Слуга народа» получить большинство в парламенте, это будет новое качество сотрудничества, видения и философии», — цитирует его «Гордон».
Как отметил Стефанчук, пришло время «взять ответственность за ситуацию в стране».
Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.
Ранее политические партии Украины завершили сезон предвыборных съездов. На них были представлены основные претенденты на депутатский мандат в будущей Раде.
Подробнее — в материале RT.