Эксперт оценил готовность Тимошенко к коалиции с партией Зеленского

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Кирилл Горшенин
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о готовности к созданию коалиции с партией «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперт оценил готовность Тимошенко к коалиции с партией Зеленского
  • Reuters

«Это свидетельство того, что Юлия Тимошенко хочет остаться значимой фигурой на политическом ландшафте Украины. После того как она не смогла выйти во второй тур президентских выборов, её политический капитал мог быть использован, чтобы склонить на чашу весов значительную часть голосовавших за неё граждан Украины в пользу Зеленского... Юлия Владимировна хочет использовать близость платформ... чтобы оказаться в составе будущего правительства», — считает Данюк.

По мнению эксперта, предложение о формировании коалиции будет выгодно как самой Тимошенко, так и Зеленскому.

«Такого рода коалиция выгодна Тимошенко, и мне кажется, что Зеленский может на это пойти, потому что сформировать большинство в Раде без коалиции невозможно», — подчеркнул политолог.

Ранее Тимошенко заявила о готовности к формированию в новой Верховной раде коалиции с партией «Слуга народа» действующего президента Владимира Зеленского.

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