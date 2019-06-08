Пушилин заявил о росте обстрелов Донбасса с приходом Зеленского

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти на Украине число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось.

«Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского», — заявил Пушилин.

Он также считает, что «у Зеленского слабый авторитет» среди украинских военнослужащих. Пушилин добавил, что «в этом плане Зеленский мало на что влияет» и вынужден оправдываться. 

Также Пушилин считает, что заявления Зеленского в рамках предвыборной кампании и после вступления в должность «уже отличаются».

«Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально», — сказал Пушилин.

Кроме того, глава ДНР заявил, что в республике готовы документально закрепить запрет на ответный огонь, но «определённым кругам на Украине выгодно продолжать конфликт».

Ранее в Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе.

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