В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе
Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе. По словам официального представителя ведомства Александра Мотузяника, в пятницу, 7 июня, зафиксировано уже девять обстрелов, двое военных погибли и восемь пострадали.
- РИА Новости
«Обстановка в районе проведения операции объединённых сил существенно обострилась», — цитирует РИА Новости Мотузяника.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные попытались совершить прорыв на Горловском направлении, но атака была отбита.
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