В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
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По словам представителя ведомства, в четверг, 6 июня, 30 бойцов полка «Азов» атаковали подразделения самопровозглашённой республики.
«Атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвались на минных полях», — сказал он.
По данным ДНР, погибли двое украинских военнослужащих, ещё девять пострадали.
В пресс-службе полка «Азов», по сообщению телеканала «112 Украина», заявили, что минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли два бойца — Дмитрий Пругло и Максим Олексюк.