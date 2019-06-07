В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
  • © Ministry of Defense of Ukraine

По словам представителя ведомства, в четверг, 6 июня, 30 бойцов полка «Азов» атаковали подразделения самопровозглашённой республики.

«Атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвались на минных полях», — сказал он.

По данным ДНР, погибли двое украинских военнослужащих, ещё девять пострадали.

В пресс-службе полка «Азов», по сообщению телеканала «112 Украина», заявили, что минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли два бойца — Дмитрий Пругло и Максим Олексюк.

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