«Очередная пиар-акция»: украинские военные заявили о захвате части территории на линии разграничения в Донбассе

Командующий операцией объединённых сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинским войскам удалось взять под контроль 24 кв. км территории на юго-востоке страны. По его словам, ВСУ якобы удалось улучшить тактическое положение без нарушения Минских соглашений. Однако эксперты отмечают, что речь идёт о «серой зоне» — буферном участке на линии разграничения между украинскими военными и ополченцами ДНР и ЛНР. Продвигаясь вглубь этого района, Киев прямо нарушает минские договорённости. Кроме того, сокращение расстояния между позициями сторон ведёт лишь к эскалации конфликта, считают аналитики.

За последний год украинские военные взяли под свой контроль порядка 24 кв. км территории на юго-востоке страны, включая ряд населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил командующий так называемой операцией объединённых сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев. Его доклад был приурочен к первой годовщине с момента прекращения «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, на смену которой пришла ООС.

«На протяжении года благодаря тщательно спланированным мероприятиям и решительным действиям, не нарушая минских договорённостей, объединённым силам удалось улучшить тактическое положение на отдельных участках на расстояние от двух до пяти километров. Результатом этого стало возвращение территории площадью около 24 кв. км, в том числе трёх населённых пунктов (хутор Свободный, посёлки Пивденное и Шумы)», — заявил Наев на специальном брифинге.

Речь идёт о населённых пунктах, расположенных в «серой зоне» на линии разграничения сил в Донбассе, установленной Вторыми минскими соглашениями. Посёлки Пивденное и Шумы находятся в нескольких километрах к северо-западу от Горловки (Донецкая область), а хутор Свободный — к северо-западу от Алчевска (Луганская область).

В Киеве уже неоднократно сообщали о взятии под свой контроль территорий «серой зоны», которая была установлена в рамках минского процесса как буферный участок между позициями ополченцев и украинских вооружённых формирований. А поскольку занимать находящиеся в «серой зоне» населённые пункты запрещено, власти Украины фактически признают нарушение договорённостей.

Комментируя последнее заявление командующего ООС, в управлении Народной милиции ДНР опровергли озвученную им информацию, назвав её попыткой укрепить имидж украинской армии, и заявили о том, что линия фронта не изменилась.

«Подобные заявления — не что иное, как очередная пиар-акция Наева в попытке поднять собственный имидж, на сей раз приуроченная к годовщине смены формата АТО на ООС. Все подобные заявления украинской стороны вызывают как минимум сомнения и не соответствуют действительности. Подразделения Народной милиции уверенно удерживают занимаемые позиции», — цитирует РИА Новости представителя силовых органов ДНР.

В свою очередь, эксперты вновь подчеркнули, что попытки украинской стороны продвинуться вглубь «серой зоны» и изменить контуры линии разграничения прямо нарушают Минские соглашения.

Как отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, Киев пользуется тем, что в республиках Донбасса пытаются по минимуму реагировать на подобные провокации, и захватывает территории, уменьшая расстояние между противоборствующими сторонами.

«Типичная логика нынешнего киевского руководства во главе с Порошенко, когда они занимают «серую зону» и говорят, что возвращают под контроль Украины территории. На самом-то деле это прямое нарушение Минских соглашений, потому что они меняют контуры линии разграничения», — заявил Дудчак.

Бойцы Донецкой народной республики вблизи линии разграничения

Reuters

© Alexander Ermochenko

«Пока что хвастаться ВСУ нечем»

Стоит также отметить, что в ходе своего выступления командующий ООС Сергей Наев заявил, что в число главных достижений правительственных сил за минувший год можно включить «принуждение врага к уменьшению интенсивности огня». Кроме того, по его словам, киевские власти проводят в Донбассе «гражданско-гуманитарные мероприятия и реализуют комплексные проекты по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для дальнейшей мирной жизни населения региона».

Однако, как отмечает научный руководитель Центра этнических и международных исследований кандидат исторических наук Антон Бредихин, действия киевских властей в последние пять лет были направлены на достижение обратных целей — целенаправленное уничтожение инфраструктуры республик Донбасса, начиная с промышленных предприятий, шахт и заканчивая социально важными объектами.

Более того, снижение интенсивности боевых действий на юго-востоке Украины явно не связано с передачей руководства силовой операции вооружённым силам, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В разговоре с RT он напомнил, что сами бойцы ДНР и ЛНР выражали недовольство руководством своих республик, которые не давали им в полной мере отвечать на обстрелы, провокации, активность диверсионно-разведывательных групп и прочие действия ВСУ.

«Наев выдаёт желаемое за действительное. В реальности уменьшение интенсивности боевых действий в Донбассе связано с Минскими соглашениями... Это, скорее, заслуга руководства ДНР и ЛНР. По сути, Наев говорит, что Украина не соблюдает Минские соглашения, а ДНР и ЛНР их соблюдают», — подчеркнул эксперт.

Собеседник RT также усомнился в реальности успехов, которые декларируют украинские военные чиновники на фоне растущих небоевых потерь и прочих проблем ВСУ.

«Армия топчется на одном месте, у неё высокие небоевые потери, она терпит имиджевые, репутационные потери... По докладам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, небоевые потери за всё время действия АТО и ООС составили чуть ли не бригаду. Пока что хвастаться ВСУ нечем», — добавил Безпалько.

Позиция украинских военных в Донбассе

AFP

© Sergey Polezhaka

«Боевые действия ведутся исключительно из-за воли Киева»

Комментируя доклад командующего ООС, политолог Александр Дудчак также выразил мнение, что украинским властям стоило бы сосредоточиться на налаживании контакта с представителями самопровозглашённых республик Донбасса, однако вместо этого Киев поддерживает конфликт на востоке страны.

«Лучше бы они работали над тем, чтобы провести переговоры с представителями Донбасса, но пока (при этой власти) жителей Донбасса называют мразями, к ним относятся не как к гражданам Украины. Уже пять лет идёт война, и никаких изменений не намечается. Боевые действия ведутся исключительно из-за воли Киева», — подчеркнул Дудчак.

«Осталось немного времени до инаугурации нового президента. Всё-таки хочется надеяться на то, что будет политическая воля Киева на мирное разрешение этой проблемы», — отметил эксперт.

Добавим, что советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью изданию «Апостроф» исключил возвращение республик Донбасса в состав Украины военным путём.

«На сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет... Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путём», — заявил он.

Апаршин также выразил мнение, что частичная амнистия может быть применена к участникам конфликта на юго-востоке Украины, которые «приняли не совсем правильное решение», однако эта мера не коснётся тех, кто «убивал людей», подчеркнул советник.