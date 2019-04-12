В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, сколько бойцов ВСУ погибло за четыре года военного конфликта в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«По информации нашего источника, известно, что военно-медицинская служба Вооружённых сил Украины подготовила для командования сухопутных войск данные о потерях личного состава силовых структур, а также гражданского населения в ходе операции объединённых сил в период с 2014 по 2018 год», — сказал он.

По его словам, в ходе конфликта в Донбассе погибли более 4,8 тыс. украинских бойцов.

«Согласно этим данным, в Вооружённых силах Украины боевые потери составляют 3301 человек, небоевые — 1528», — сообщил Марочко.

Он также уточнил, что, согласно полученным данным, потери среди гражданского населения составляют 3187 человек.

В октябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал число небоевых потерь с начала конфликта в Донбассе.