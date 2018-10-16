На Украине назвали число небоевых потерь с начала конфликта в Донбассе

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С начала боевых действий в Донбассе почти 900 военных погибли в результате суицида и умышленных убийств.
На Украине назвали число небоевых потерь с начала конфликта в Донбассе
  • © ministryofdefenceua / Flickr

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

«Почти 900 украинских военных погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. Это ужасные потери — это почти два полноценных батальона ВСУ», — заявил прокурор.

В феврале Матиос проинформировал, что, по данным ЕРДР (Единого реестра досудебных расследований), за всё время конфликта в Донбассе из почти 313 тыс. участников боевых действий 518 человек совершили самоубийство.

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