Тимошенко потребовала отставки министра из-за высказывания о «мразях» в Донбассе

Короткая ссылка
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки украинского министра соцполитики Андрея Ревы, который ранее назвал «мразями» жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Тимошенко потребовала отставки министра из-за высказывания о «мразях» в Донбассе
  • Reuters

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Рева… назвал жителей так называемых ЛДНР «мерзотой», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли… Высказывания министра — это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры», — написала Тимошенко.

По её мнению, действующая власть продолжает раскалывать страну, а также делить людей на сорта, внося при этом раздор и ненависть среди украинцев.

«Я требую немедленной отставки министра Ревы», — заключила она.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко провёл параллели между жителями Донбасса и людьми, проживавшими в нацистской Германии.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил высказывание Ющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить