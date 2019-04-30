Тимошенко потребовала отставки министра из-за высказывания о «мразях» в Донбассе
- Reuters
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Рева… назвал жителей так называемых ЛДНР «мерзотой», впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли… Высказывания министра — это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры», — написала Тимошенко.
По её мнению, действующая власть продолжает раскалывать страну, а также делить людей на сорта, внося при этом раздор и ненависть среди украинцев.
«Я требую немедленной отставки министра Ревы», — заключила она.
Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко провёл параллели между жителями Донбасса и людьми, проживавшими в нацистской Германии.
Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил высказывание Ющенко.