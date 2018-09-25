Экс-президент Украины сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии

Бывший президент Украины Виктор Ющенко провёл параллели между жителями Донбасса и людьми, проживавшими в нацистской Германии.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью каналу «112 Украина».

По словам Ющенко, жители Донбасса являются жертвами «пропаганды». Как он отметил, проводить выборы в данном регионе под эгидой Киева в настоящий момент нельзя, так как за четыре с половиной года вооружённого конфликта самосознание населения Донбасса изменилось настолько, что в этом нет смысла.

«Почему в Германии в 1945 году не проводили выборы на американской, французской, британской территориях? Почему в 1946 году там не проводили выборы, Гитлера же уже не было. Почему не было выборов в 1947 году?» — сказал он.

«Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в Московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова… Очевидно — мы разные. Но мы не противоположные», — добавил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что разочаровался в украинцах, и назвал их рабами и холуями. Впоследствии в беседе с НСН он добавил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.