«Жителей юго-востока посчитали людьми второго сорта»: как Украина начала силовую операцию в Донбассе

14 апреля 2014 года власти Украины начали «антитеррористическую операцию» на юго-востоке страны. Столкновения между украинскими военными и сторонниками самопровозглашённых ДНР и ЛНР не прекращаются до сих пор, несмотря на подписание минских договорённостей. Украинские власти заняли по отношению к Донбассу непримиримую позицию — как подчёркивают эксперты, пришедшее после «майдана» националистически настроенное правительство считало жителей региона «людьми второго сорта».

14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале «антитеррористической операции» в трёх регионах на юго-востоке страны. Силовая акция была направлена против жителей Луганска, Донецка и Харькова, которые не признали насильственную антиконституционную смену власти.

В конце 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ прозападная оппозиция инициировала массовые акции протеста, которые переросли в вооружённые столкновения и привели к государственному перевороту 22 февраля 2014 года. Из-за угрозы личной безопасности Янукович был вынужден покинуть Киев. Впоследствии он был отстранён от власти в нарушение Конституции страны.

Вскоре после смены власти на Украине представители прозападных партий приняли ряд законов, которые ограничивали права жителей юго-восточных регионов и лишали русский язык статуса регионального. В ответ в Донецке, Луганске, Одессе, Николаеве, Харькове и Запорожье начались многотысячные акции протеста против госпереворота и навязывания националистических ценностей.

В Харькове протесты были жестоко подавлены силами спецназа, а в Одессе нападение радикалов на активистов движения «Антимайдан» завершилось пожаром и массовой гибелью людей 2 мая в Доме профсоюзов. Тогда погибли 38 человек.

Начало противостояния

В конце марта — начале апреля 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели серию арестов протестующих на территории Донецкой и Луганской областей. В ответ участники акций протеста заняли здания Донецкой облгосадминистрации и Луганского областного управления СБУ. Местные силовики частично перешли на сторону населения, остальные бежали с территории Донбасса.

12 апреля отряды ополчения взяли под свой контроль Славянск и Краматорск, расположенные на севере Донецкой области. Два дня спустя на сторону восставших перешла Горловка. После этого процесс стал лавинообразным — жители городов и районов Донецкой и Луганской областей отказывались признавать законной киевскую власть. На дорогах появились блокпосты, на которых дежурили ополченцы.

На фоне нарастающего кризиса Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донецкой и Луганской областях и в прилегающем к ним Изюмском районе Харьковской области. Новое руководство страны привлекло к участию в операции Вооружённые силы Украины (ВСУ).

«Киев пошёл на силовую операцию в 2014 году, потому что в стране сменился режим — и пришёл такой, который демонстрировал отношение к жителям юго-восточной Украины как к людям второго сорта, чьи интересы можно не учитывать», — заявил в интервью RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Фрагменты снаряда

© Gleb Garanich / Reuters

Между тем научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил в беседе с RT, что война в Донбассе сразу приобрела не столько военный, сколько идеологический характер. Только реализация силового сценария могла привести к победе радикального национализма по всей стране, подчеркнул эксперт.

«У Киева был выбор — договориться с жителями Восточной Украины или радикально их подавить. Власти решили, что ни о каких переговорах и речи быть не может», — подчеркнул Неменский.

Острая фаза

24 апреля украинские войска предприняли попытку масштабного штурма Славянска, однако она провалилась. С мая артиллерия ВСУ начала обстрелы жилых районов Краматорска и Славянска.

Убедившись в невозможности проведения переговоров с Киевом, активисты Донбасса 11 мая организовали на территории Донецкой и Луганской областей референдумы по вопросу государственной самостоятельности регионов. Большая часть участников голосования поддержала идею суверенитета — в Донецке и Луганске были провозглашены народные республики ДНР и ЛНР.

В мае 2014 года бои в Донбассе приобрели массовый характер. В эпицентре столкновений оставались Славянск, Краматорск, пригороды Донецка, а также южные районы Харьковской области.

25 мая на Украине состоялись президентские выборы, на которых в первом туре победил Пётр Порошенко. Несмотря на его обещания прекратить войну, после голосования боевые действия только активизировались — Киев начал применять против ополченцев авиацию.

13—14 июня сформированный из боевиков неонацистских группировок батальон украинской нацгвардии «Азов» захватил Мариуполь.

Тем не менее в конце июля — начале августа 2014 года ополчению удалось переломить ситуацию на фронте. В конце августа подразделения ВСУ попали под окружение под Иловайском в Донецкой области. Сражение за город завершилось победой ополчения ДНР над украинскими военными. По данным ДНР, группировка АТО потеряла убитыми более 900 человек.

5 сентября в Минске при посредничестве России и ОБСЕ киевские власти, лидеры ДНР и ЛНР подписали протокол по урегулированию кризиса и прекращению огня. Меморандум предусматривал отведение тяжёлой техники от линии соприкосновения, что позволило бы создать зону безопасности шириной не менее 30 км.

Невыполненные обещания

Несмотря на достигнутые договорённости, Киев не прекратил огонь. Тем не менее война приняла позиционный характер, линия соприкосновения по большей части стабилизировалась.

Конфликтующие стороны начали отвод вооружений, однако затем обвинили друг друга в нарушении договорённостей. После новогодних праздников ситуация в Донбассе ухудшилась: в январе — феврале 2015 года эпицентром столкновения стало Дебальцево, где ополченцы окружили украинских силовиков. По разным данным, потери ВСУ и Нацгвардии в дебальцевском котле составили от 250 до 3 тыс. военных.

12 февраля 2015 года в Минске по итогам встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» (РФ, Украина, Франция, ФРГ) был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Киев обязался прекратить огонь, отвести военную технику, объявить амнистию, провести в Донбассе выборы и предоставить региону особый статус.

Тем не менее ни одно из обязательств Киев так и не выполнил. Более того, Порошенко и представители его окружения впоследствии неоднократно заявляли, что не собираются предоставлять автономию Донбассу. Аналогичную позицию занял в апреле 2019 года кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Обстрелы Донбасса украинскими войсками продолжаются по сей день. 30 апреля 2018 года Порошенко формально прекратил АТО и начал вместо неё так называемую операцию объединённых сил.

По данным мониторинговой миссии ООН, в Донбассе за время конфликта погибли около 13 тыс. человек, из которых 3,3 тыс. — гражданские.

Собеседник в партии «Батькивщина» заявил в беседе с RT, что никаких вариантов силового разрешения конфликта на востоке страны не существует.

«У Украины нет возможности захватить Донбасс, поскольку местное население выступает против. Договариваться нынешнее руководство страны не готово, хотя это единственный возможный вариант урегулирования конфликта», — подчеркнул источник.

Местные жители в бомбоубежище в Донецке, 9 августа 2014 года

© Sergei Karpukhin/Reuters

В свою очередь, собеседник в партии «Народный фронт» в разговоре с RT назвал войну в Донбассе бессмысленной.

«С экранов телевизоров на Украине рассказывают о победах украинской армии. Но солдаты гибнут под пулями и сидят на месте. Какой в этом смысл?» — отметил он.

По мнению Безпалько, в Донбассе Киев воюет не с отдельными группами, а со всем народом.

«Это гражданская война, противостояние между разными частями общества. Если бы речь шла о деятельности отдельных групп террористов, то специальные подразделения давно бы их уже нейтрализовали или вытеснили за пределы Украины. Однако в Донбассе Киеву приходится воевать с населением, миллионами людей, которым невозможно привить любовь к «майдану», — сказал он.

Результаты операции на востоке для Киева эксперт назвал провальными.

«Жителей Восточной Украины много раз окружали, формировали котлы, против них воевала профессиональная армия с авиацией, тяжёлой артиллерией, танковыми частями. Тем не менее эти шахтёры и трактористы смогли эффективно бороться с украинскими воинскими частями», — отметил Безпалько.

Предпосылок к изменению ситуации эксперт не видит даже в случае победы на выборах Зеленского. Добиться мира альтернативному кандидату не дадут власти США и стоящий за ним олигарх Игорь Коломойский, считает эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается Неменский. По его мнению, операция в Донбассе — это «позор для Украины».