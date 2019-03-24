«Спекуляция на трагедии страны»: зачем Киев собирается учредить день памяти погибших в «российско-украинской войне»

Украинское Министерство по делам ветеранов выступило с инициативой учредить день памяти погибших «защитников — участников российско-украинской войны». Речь идёт о военнослужащих, погибших в ходе так называемой антитеррористической операции в Донбассе. При этом пока ведомство не предложило какой-то конкретной даты. Собеседники RT в оппозиционных партиях Украины связали намерение министерства с предвыборной кампанией Порошенко. Вместе с тем они отмечают, что украинское общество нуждается не в новом памятном дне, а в мирном урегулировании конфликта на юго-востоке страны. В свою очередь, эксперты полагают, что Киев не хочет признавать факт гражданской войны и пытается переложить вину за события в Донбассе на Москву.

Министерство по делам ветеранов Украины предложило учредить день памяти погибших «защитников — участников российско-украинской войны». Об этой инициативе сообщается на сайте ведомства. Речь идёт о силовиках, погибших во время так называемой АТО («антитеррористическая операция», в 2018 году была переименована властями Украины в операцию объединённых сил). Министерство определит конкретную дату чествования погибших после того, как опросит членов их семей.

Власти и журналисты на Украине часто используют понятие «российско-украинская война». Под данным термином подразумеваются как события 2014—2016 годов в Донбассе, так и эпизоды Гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Это словосочетание можно встретить в материалах, опубликованных на сайте украинского Министерства по делам ветеранов.

Напомним, ещё в 2015 году в украинские школьные учебники по истории был добавлен материал о «войне с Россией». В 2017 году украинский Институт национальной памяти отчитывался о подготовке книги «Устная история российско-украинской войны (2014—2016 годы)».

Как отмечают эксперты, новая памятная дата призвана напомнить обществу об опасности, которая якобы исходит от России.

«Эта инициатива обусловлена антироссийским курсом украинской власти, — отметил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Исходит она либо от идейных сторонников курса «прочь от Москвы», либо от тех, кто использует такую риторику, чтобы набрать больше политических очков».

По словам политолога, также вполне возможно, что за идеей Министерства по делам ветеранов могут стоять «чисто конъюнктурные соображения» — выслужиться перед вышестоящими руководителями.

Военнослужащие Украины

© Генеральный штаб ВСУ

«Революционный» календарь

Если инициативу ведомства поддержат власти, то день памяти погибших «защитников — участников российско-украинской войны» станет ещё одной датой, установленной после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.

Большая часть праздников и поминальных дней в постмайданной Украине связана с «революцией достоинства» и конфликтом в Донбассе. 20 января на Украине празднуют День памяти защитников Донецкого аэропорта (или день памяти «киборгов»). 20 февраля в городах страны проходят траурные мероприятия, посвящённые так называемым героям «небесной сотни» — активистам, которые были расстреляны в центре Киева 20—22 февраля 2014 года.

Также по теме «Дестабилизация, депопуляция, разрушение законности»: что принесли Украине пять лет ассоциации с ЕС Пять лет назад, спустя почти месяц после государственного переворота в Киеве, Арсений Яценюк подписал политический блок соглашения об...

14 марта Украина отмечает День добровольца, 13 июня — День освобождения Мариуполя от пророссийских террористов, 5 июля — День освобождения от боевиков Славянска и Краматорска. В 2014 году Киев отказался от празднования 23 Февраля и объявил Днём защитника Украины 14 октября — дату создания Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Как свидетельствуют данные опроса, проведённого в сентябре-октябре 2018 года социологической группой «Рейтинг», 51% жителей Украины высказались против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Однако такая позиция населения не помешала Петру Порошенко заявить, что украинцы уже «забыли» эту праздничную дату.

В марте 2019 года директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью изданию «Факты» поделился планами отменить выходной день 9 мая. На текущий момент его инициатива не нашла поддержки властей.

С 2016 года в связи с процессом декоммунизации формат празднования победы над нацистской Германией сильно изменился. Власти Украины не приветствуют использование георгиевских ленточек, исполнение песен советских лет, а также атрибутику Красной армии, включая Знамя Победы.

Официальный символ праздника — красный мак, который на Западе является символом памяти павших в Первую мировую войну. Победу над нацизмом в Европе празднуют 8 мая, но в этот день на Украине отмечают День памяти и примирения.

Согласно прошлогоднему исследованию Киевского международного института социологии, 31% украинцев считают своим любимым праздником именно День Победы. При этом популярность памятных дат, установленных после 1991 и 2014 годов, невелика. В частности, День независимости Украины отмечают 16% граждан, День защитника Украины — 11%, День Конституции — 5%.

Митинг в поддержку 72-й отдельной механизированной бригады, принимавшей участие в АТО

© Генеральный штаб ВСУ

«Усиливают антироссийскую пропаганду»

Источники RT в Верховной раде считают, что в украинском обществе отсутствует запрос на учреждение новой памятной даты, связанной с АТО. По их мнению, в преддверии президентских выборов, которые пройдут 31 марта, Министерство по делам ветеранов пытается эксплуатировать «антироссийскую тему». Инициатива о дне памяти погибших «защитников — участников российско-украинской войны» укладывается в канву агитационной кампании Порошенко.

«Сейчас намного уместнее говорить о прекращении боевых действий на востоке страны. Украинцы хотят именно этого, а не новых праздничных или поминальных дат. Но пока миром в Донбассе и не пахнет. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, власти усиливают антироссийскую пропаганду. Все связи с Россией должны быть разорваны как можно быстрее — это и является целью всех подобных инициатив», — сказал источник в партии «Батькивщина».

Тем временем собеседник RT в партии «Народный фронт» также связывает инициативу учреждения дня памяти погибших «защитников — участников российско-украинской войны» с приближающимся первым туром президентских выборов. По его словам, «это попытка Порошенко привлечь на свою сторону бойцов АТО и членов их семей».

«Борьба идёт за каждый голос, поэтому подобные инициативы и появляются. Власти думают, что убивают таким решением сразу двух зайцев: вспоминают участников АТО и напоминают о «враге». Но что будут делать эти чиновники через несколько лет, если придётся сесть за стол переговоров с Россией? Что они будут говорить участникам АТО?» — отметил депутат «Народного фронта».

В беседе с RT источник в партии «Самопомощь» обратил внимание на двуличность власти. Выступая с заявлениями о «войне с Россией», официальный Киев не разрывает дипломатические отношения и торгово-экономические связи с Москвой.

«Возможное учреждение дня памяти погибших «защитников — участников российско-украинской войны» — это типичная предвыборная демагогия и спекуляция на трагедии страны. Никто не будет праздновать такой день. Тем более доказательств участия России в конфликте в Донбассе до сих пор нет. Если этот день появится, то он станет очередной датой, которую народ даже не заметит», — полагает депутат «Самопомощи».

Президент Украины выступает перед военнослужащими

© Генеральный штаб ВСУ

В разговоре с RT президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что инициатива Министерства по делам ветеранов стала следствием нежелания Киева признавать очевидный факт гражданской войны в Донбассе. Вместо этого постмайданные власти стремятся подчеркнуть этнический и межгосударственный характер противостояния.

«Конечно, каждое государство называет войну так, как хочет. Но на примере данной инициативы прослеживается отчётливое стремление скрыть факт конфликта между гражданами Украины и переложить весь груз ответственности на соседа. В украинском обществе нет запроса на очередную дату памяти погибших силовиков, но существует запрос на национальное примирение», — отметил эксперт.

Ищенко уверен, что учреждение дня памяти погибших «защитников — участников российско-украинской войны» лишь усугубит раскол на Украине. По его мнению, последствия гражданской войны не могут быть преодолены путём возвеличивания одной из сторон конфликта.

«Творящаяся вакханалия с праздниками — это попытки навязать чуждые украинцам ценности посредством неумелой и корявой пропаганды. Власти Украины разжигают ненависть к России и к русским, осознавая, что не в состоянии удовлетворить запрос общества на нормальную мирную жизнь. В продолжении конфронтации с Москвой Киев видит залог своего выживания», — подытожил Ищенко.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).